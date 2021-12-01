США отреагировали на заявление Путина об угрозе для РФ из-за движения Украины в НАТО

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что удивлен заявлением президента РФ Владимира Путина о том, что Украина и ее возможное членство в НАТО могут представлять угрозу России.

Об этом заявляет "Европейская правда", ссылаясь на пресс-конференцию по итогам заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО в Риге.

"Я видел заявление и откровенно говоря, оно вызывает удивление, потому что идея, что Украина представляет угрозу России, стала бы плохой шуткой, если бы ситуация не была столь серьезной. НАТО является оборонным альянсом. Мы не угроза для России. Мы не имеем агрессивных намерений по России", - сказал Блинкен.

Он уточнил, что это касается и стран-партнеров, чтобы у них были оборонные средства для надлежащей самозащиты от агрессии.

"Каждый шаг, который мы делаем, направлен на обеспечение того, что у нас на практике есть эффективные оборонные средства для защиты членов Альянса и партнеров", - добавил госсекретарь.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина планирует продолжать реформу на пути к членству в НАТО, а требования РФ к Альянсу не расширяться на восток неправомерна.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что хочет "конкретных договоренностей" на бумаге с США и другими членами НАТО, которые бы предусматривали, что Альянс не будет расширяться на восток.