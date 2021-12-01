Новости 1 декабря: Зеленский в Верховной Раде, Путин о расширении НАТО

Зеленский выступил в Раде с ежегодным посланием; Путин хочет от НАТО гарантий, что Украина не вступит в Альянс – актуальные новости 1 декабря.

О послании Зеленского

В своем ежегодном обращении с трибуны парламента Зеленский заявил, что в Украине будут введены "экономический паспорт украинца" — счета для детей, на которых будут накапливаться средства от уплаты за использование недр, и которые дети смогут использовать на образование или жилье после достижения совершеннолетия.

Зеленский считает, что украинские власти не смогут остановить войну и вернуть под контроль Донбасс без прямого диалога с Россией. Также в 2022 году власти предоставят квартиры всем ветеранам АТО и ООС, стоящим в очереди на жилье от государства.

Кроме того, Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины и вручил орден "Золотая Звезда" участнику боевых действий в составе добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Дмитрию Коцюбайло, известному по позывному "Да Винчи".

О Путине и НАТО

Путин хочет начать предметные переговоры по достижению юридических гарантий нерасширения НАТО на восток. Генсек НАТО заявил, что Россия "не имеет права вето" относительно будущего членства Украины в НАТО.

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