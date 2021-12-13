Украина заявила о блокировании Германией поставок части оружия через НАТО

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что Берлин блокирует поставки Украине некоторого вооружения через НАТО.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Financial Times.

Министр рассказал изданию, что Берлин в прошлом месяце заблокировал приобретение Украиной винтовок против беспилотников и антиснайперских систем через агентство закупок НАТО, хотя впоследствии Германия уступила по первому вопросу, поскольку это не летальное оружие.

"Они строят "Северный поток-2" и вместе с тем блокируют поставки нам оборонного вооружения. Это очень нечестно", - цитирует FT Резникова.

Резников отметил, что из-за позиции Германии Украина попытается закупить необходимое вооружение через двусторонние соглашения с союзниками, в том числе с США, Британией, Литвой и Францией.

В предыдущем правительстве Ангелы Меркель выступали против продажи оружия Украине. Позиция нового правительства Германии по этому вопросу еще четко не определена.

Полгода назад Роберт Хабек, сопредседатель немецких "Зеленых", коллега которого теперь возглавила МИД, высказывался за поставку оружия Украине.

Резников отметил, что чувствует себя оптимистично после получения ракет и другого оборонительного вооружения от США и других западных союзников.

Министр рассказал, что Киев после разговора лидеров США и РФ не получил никаких сигналов о том, что евроатлантические устремления Украины могут быть поставлены на паузу или исключены. Он отметил, что выдвигаемые Россией требования не принимать Украину в НАТО являются частью "тактики салями" Кремля против Альянса.

"У меня создалось впечатление, что в США понимают угрозы и попытаются сохранить единство Альянса", - цитирует его FT.