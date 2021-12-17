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ВСУ передали модернизированные танки и боевые машины – Минобороны

Пятница, 17 декабря 2021, 09:49
Фото ukroboronprom.com.ua

Вооруженные силы Украины получили партию боевых машин, отремонтированных и модернизированных на отечественных предприятиях.

Источник: Главное управление разведки Минобороны в Facebook

Дословно ГУР: "На днях два украинских завода передали ВС Украины отремонтированные и модернизированные танки и БМП".

Детали: Львовский бронетанковый завод передал ВСУ модернизированные танки Т-64 и капитально отремонтированные БМП-1. А Житомирский бронетанковый завод – партию отремонтированных и модернизированных БМП-2 и БРЭМ-2.

 
Фото ukroboronprom.com.ua

Сообщается, что "Укроборонпром" готов увеличить объемы производства вооружения и военной техники для нужд ВСУ.

Украинская правда
Темы: МинобороныВооруженные силыармия
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