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В столице немного снизилось количество новых больных и смертей от Covid-19

Четверг, 2 декабря 2021, 09:51
В столице немного снизилось количество новых больных и смертей от Covid-19
Фото КГГА

За сутки 1 декабря в столице подтвердили коронавирус 1 418 жителям, 27 больных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "За сутки 1 418 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом и 27 летальных случаев от вируса".

Детали: Заболели более ста детей – 66 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 69 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском (268), Деснянском (260) и Дарницком (201) районах.

87 больных коронавирусом госпитализировали, также положили в больницы 178 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице уже 301 829 подтвержденных случаев коронавируса, 7 584 больных умерли, преодолели вирус 259 333 жителя, из них 2 558 – за прошедшие сутки.

Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория: 

  • За сутки 30 ноября в столице обнаружили 1 592 больных коронавирусом, 29 человек умерли.
  • За сутки 29 ноября в столице зарегистрировали 1 646 новых случаев коронавируса, 35 больных умерли.
  • 28 ноября в столице от коронавируса умерли 45 больных, в том числе 4-месячный мальчик.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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