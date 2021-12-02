В столице немного снизилось количество новых больных и смертей от Covid-19
За сутки 1 декабря в столице подтвердили коронавирус 1 418 жителям, 27 больных умерли.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook
Прямая речь Кличко: "За сутки 1 418 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом и 27 летальных случаев от вируса".
Детали: Заболели более ста детей – 66 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 69 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском (268), Деснянском (260) и Дарницком (201) районах.
87 больных коронавирусом госпитализировали, также положили в больницы 178 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.
Всего с начала пандемии в столице уже 301 829 подтвержденных случаев коронавируса, 7 584 больных умерли, преодолели вирус 259 333 жителя, из них 2 558 – за прошедшие сутки.
Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП
Предыстория:
- За сутки 30 ноября в столице обнаружили 1 592 больных коронавирусом, 29 человек умерли.
- За сутки 29 ноября в столице зарегистрировали 1 646 новых случаев коронавируса, 35 больных умерли.
- 28 ноября в столице от коронавируса умерли 45 больных, в том числе 4-месячный мальчик.