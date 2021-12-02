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Боевик, пытавшийся взорвать электроподстанцию на Донбассе, приговорен к 12 годам

Четверг, 2 декабря 2021, 10:32
Боевик, пытавшийся взорвать электроподстанцию на Донбассе, приговорен к 12 годам
фото иллюстративное

Уроженца Покровска суд признал виновным в попытке диверсии, содействии деятельности террористической организации и в ношении, приобретении взрывного устройства без разрешения и приговорил к 12 годам тюрьмы.

Источник: Донецкая областная прокуратура, СБУ

Детали: В суде доказано, что российский наемник создавал агентурную сеть на территории Донецкой области для шпионажа, совершения терактов и диверсий.

К этому он привлек бывшего 31-летнего "коллегу", который с апреля 2020 систематически через Telegram передавал информацию о местах дислокации, маршрутах передвижения военной техники и военнослужащих ВСУ, которые участвуют в проведении ООС в Покровске и Константиновке.

Кроме этого, в ноябре прошлого года обвиняемый за $1500 должен был совершить диверсию – взорвать сопротивление линии электропередач у подстанции распределения электроэнергии "Красноармейск".

СБУ установила, что преступник в 2015 году присоединился к боевикам. Там входил в состав террористической группировки "Оплот".

27 ноября 2020 "подрывника" задержала СБУ до совершения преступления, у него обнаружили самодельное взрывное устройство и пульт управления к нему.

Пособнику террористов назначено наказание в виде 11 лет 10 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним: Федеральная служба безопасности России заявила, что якобы задержала двух агентов СБУ и еще одного агента военной разведки.

Украинская правда

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Темы: Донбассвойнадиверсантытеракт
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