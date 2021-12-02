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Шахтерам, бастовавшим под землей, пообещали покрыть зарплатные долги

Четверг, 2 декабря 2021, 11:19
Шахтерам, бастовавшим под землей, пообещали покрыть зарплатные долги
Фото из Facebook Михаила Волынца

Администрация государственного предприятия "Добропольеуголь-добыча" заявила, что по состоянию на утро 2 декабря забастовка горняков на шахте "Алмазная" приостановлена.

Источник: комментарий компании и пост главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца

Детали: 1 декабря 90 горняков шахты "Алмазная" в Доброполье решили остаться под землей, пока им не выплатят долг по зарплате.

Отмечалось, что общая сумма задолженности по выплатам работникам "Добропольеуголь-добыча" превышает 100 миллионов гривен.

Госпредприятие утром 2 декабря заявило, что "функционирует в обычном режиме: ведутся работы по добыче угля, проведение горных выработок, в полной мере обеспечиваются все производственные процессы".

Дословно ГП: "С работниками достигнута договоренность и в ближайшее время всем сотрудникам ГП "Добропольеуголь-добыча" будет в полном объеме выплачен остаток заработной платы за октябрь текущего года".

Прямая речь Волынца: "Сегодня в полночь 90 горняков из 1 и 2 смены шахты "Алмазная" после длительных переговоров с администрацией предприятия согласились выехать на поверхность.

Приостановили акцию протеста под гарантии со стороны администрации "Шахтоуправления "Добропольское", что сегодня будет выплачена в полном объеме 50 млн грн зарплатного долга за октябрь.

На остальных 33 шахтах государственного сектора зарплатная задолженность с учетом ноября составляет 2,35 млрд грн".

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Темы: шахтызарплаты
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