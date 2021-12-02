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Россия провоцирует Украину военным и дипломатическим путем – Кулеба

Четверг, 2 декабря 2021, 11:21
Россия провоцирует Украину военным и дипломатическим путем – Кулеба
Дмитрий Кулеба. Фото МИД

Россия провоцирует Украину военным и дипломатическим путем, но украинская сторона продолжит демонстрировать сдержанность и призывать партнеров принимать меры по сдерживанию РФ.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление министр иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме 2 декабря

Прямая речь Кулебы: "Как мы видим, Россия провоцирует Украину военным путем, но также и дипломатически. Мы продолжим демонстрировать сдержанность. В то же время мы продолжим работать с партнерами и призывать их подготовить пакет по сдерживанию, который заставит президента Путина подумать дважды перед тем, как прибегнуть к военной силе".

Детали: Кулеба подчеркнул, что у Украины нет намерений провоцировать РФ или проводить какие-либо военные операции на Донбассе.

Он добавил, что действительно ценит роль США в сдерживании России в более широком смысле.

В свою очередь Блинкен заверил в непоколебимой приверженности Соединенных Штатов территориальной целостности, суверенитету, независимости Украины.

 

Темы: Кулеба ДмитрийУкраинаРосcияСША
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