"Слуги" планируют работать допоздна из-за рассмотрений госбюджетов

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук считает, что Верховная Рада в четверг будет работать "до позднего вечера" из-за рассмотрения законопроектов по двум госбюджетам – на изменения до 2021 и 2022 года.

Источник: Кравчук в комментариях журналистам

Прямая речь Кравчук: "У нас, думаю, что сегодня (2 декабря – ред.) будет до восьми вечера, думаю до позднего вечера. Сейчас мы уже в рассмотрении 2022 (проект госбюджета – ред.), в лучшем случае, я думаю, мы даже до перерыва успеем проголосовать его.

А вот относительно 2021 года (изменений в бюджет – ред.), там коллеги будут настаивать на поправках или подтверждать их, поэтому сегодня Рада будет работать до позднего вечера".

Напомним: Бюджетный комитет рекомендовал Раде принять проект закона о государственном бюджете на 2022 год, заседание закончили в 3 ночи.

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