Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Осень-2021 в Киеве оказалась одной из самых сухих

Четверг, 2 декабря 2021, 13:16
фото: Эльдар Сарахман, УП

Осень 2021 года в Киеве, по данным метеорологов, была на 0,2°С теплее климатической нормы и одной из самых сухих.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Дословно: "По данным наблюдений метеостанции на проспекте Науки средняя температура воздуха осенью составила +8,9ºС, что на 0,2°С выше климатической нормы 1991-2020 гг.

За сентябрь – октябрь в Киеве выпало лишь 54 мм осадков, что составляет 36% климатической нормы. В рейтинге самых сухих осень-2021 заняла четвертую позицию".

Детали: Сообщается, что октябре был зафиксирован единственный за сезон температурный рекорд.

Холоднее всего осенью 2021 года в Киеве было 17 ноября, когда минимальная температура под утро снизилась до 7,1 градуса мороза, а теплее всего – 13 сентября, когда максимальная температура после полудня достигла +27,0°С.

Украинская правда
Темы: погодаКиев
powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видеоВ Ужгороде сожгли автомобили журналиста и его жены

Белорусские силовики пригрозили Украине "крайне жесткими" действиями – росСМИ

Лавров завил, что Украину "надо заставить" выполнить минские соглашения

В случае нападения РФ на Украину Берлин должен свернуть "Северный поток-2" глава ЕНП

В Украине ужесточают карантин

Лавров заявил, что НАТО и ЕС "угрожают России" – Bloomberg

Все новости...
погода
Украинцев ждут снегопады и похолодание
Снег и гололедица: вторая ночь зимы в Киеве будет с морозцем
Украинцев ждет потепление, но потом выскочит циклон
Последние новости
18:50
Папа Римский во второй раз посетил лагерь мигрантов на Лесбосе
18:29
В Ужгороде огромную менору сбросили в реку
18:11
В Брюсселе тысячи людей протестуют из-за усиления коронавирусных ограничений
17:59
В районе ООС вторые сутки сохраняется "тишина"
17:54
В стартапе Reface массовое сокращение и нехватку средств — СМИ
17:41
Девушке Протасевича в Беларуси предъявили обвинение: ей грозит 6 лет тюрьмы
17:08
Поляки выступают за военную поддержку Украины со стороны НАТО в случае нападения РФ
16:57
Оккупанты два месяца держали в карцере украинского политзаключенного Захтея
16:37
Боррель: нужно показать Москве возможные последствия нового нападения на Украину
16:36
В Нацкомиссии по ценным бумагам заявили о повышении защиты инвесторов
Все новости...