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Осень-2021 в Киеве оказалась одной из самых сухих

Четверг, 2 декабря 2021, 12:16
Осень-2021 в Киеве оказалась одной из самых сухих
фото: Эльдар Сарахман, УП

Осень 2021 года в Киеве, по данным метеорологов, была на 0,2°С теплее климатической нормы и одной из самых сухих.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Дословно: "По данным наблюдений метеостанции на проспекте Науки средняя температура воздуха осенью составила +8,9ºС, что на 0,2°С выше климатической нормы 1991-2020 гг.

За сентябрь – октябрь в Киеве выпало лишь 54 мм осадков, что составляет 36% климатической нормы. В рейтинге самых сухих осень-2021 заняла четвертую позицию".

Детали: Сообщается, что октябре был зафиксирован единственный за сезон температурный рекорд.

Холоднее всего осенью 2021 года в Киеве было 17 ноября, когда минимальная температура под утро снизилась до 7,1 градуса мороза, а теплее всего – 13 сентября, когда максимальная температура после полудня достигла +27,0°С.

Украинская правда

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Темы: погодаКиев
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