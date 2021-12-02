В ОГП объяснили, почему с сайта "пропал" анонс заседания комиссии по избранию главы САП
В Офисе генпрокурора подчеркивают, что умышленного изъятия информации о заседании комиссии по избранию руководителя САП, о котором писал Центр противодействия коррупции, не было. Объясняется, что у ведомства появился новый сайт, а всю информацию перенесли туда не сразу.
Источник: комментарий ОГП "Украинской правде"
Детали: У Венедиктовой объясняют, что в 5 часов утра 1 декабря 2021 был запущен новый веб-портал Офиса генпрокурора.
К началу работы портала разработчики не успели перенести всю необходимую информацию и наполнение некоторых рубрик, и технические работы продолжаются до сих пор.
Однако это объявление уже размещено на сайте.
Дословно: "Офис генпрокурора никоим образом не имел целью скрывать эту информацию.
Кроме того, 1 декабря генеральный прокурор Ирина Венедиктова на брифинге во время Международного антикоррупционного форума сообщала СМИ о дате заседания конкурсной комиссии".
Предыстория:
- Ранее глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявлял, что заместитель руководителя Офиса Олег Татаров готовит фальсификацию конкурса на руководителя САП, а помогает ему в этом генпрокурор Ирина Венедиктова.
- Одним из аргументов было то, что Венедиктова снесла с сайта объявления о заседании комиссии.