В ОГП объяснили, почему с сайта "пропал" анонс заседания комиссии по избранию главы САП

В Офисе генпрокурора подчеркивают, что умышленного изъятия информации о заседании комиссии по избранию руководителя САП, о котором писал Центр противодействия коррупции, не было. Объясняется, что у ведомства появился новый сайт, а всю информацию перенесли туда не сразу.

Источник: комментарий ОГП "Украинской правде"

Детали: У Венедиктовой объясняют, что в 5 часов утра 1 декабря 2021 был запущен новый веб-портал Офиса генпрокурора.

К началу работы портала разработчики не успели перенести всю необходимую информацию и наполнение некоторых рубрик, и технические работы продолжаются до сих пор.

Однако это объявление уже размещено на сайте.

Дословно: "Офис генпрокурора никоим образом не имел целью скрывать эту информацию.

Кроме того, 1 декабря генеральный прокурор Ирина Венедиктова на брифинге во время Международного антикоррупционного форума сообщала СМИ о дате заседания конкурсной комиссии".

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