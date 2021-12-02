В Донецкой области произошел взрыв в многоэтажке: есть пострадавший

Один человек пострадал в результате взрыва в квартире 9-этажного жилого дома в городе Покровск Донецкой области.

Источник: ГСЧС, председатель Донецкой военно-гражданской обладминистрации Павел Кириленко в Facebook

Дословно ГСЧС: "2 декабря в 11:51 в микрорайоне Южный города Покровск в квартире на 9 этаже 9-этажного жилого дома произошел взрыв без последующего горения. В результате происшествия травмирован человек".

Детали: По данным Кириленко, в результате взрыва пострадал владелец квартиры – 36-летний мужчина. Его с ожогами рук и головы госпитализировали.

Взрывом вынесло два окна и дверной блок, повреждена 1 межквартирная стена и 2 межкомнатные стены.

Фото ГСЧС

В ГСЧС отметили, что разрушений несущих конструкций нет.

По предварительным данным, взорвался газ.