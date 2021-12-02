Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Донецкой области произошел взрыв в многоэтажке: есть пострадавший

Четверг, 2 декабря 2021, 14:31
Фото ГСЧС

Один человек пострадал в результате взрыва в квартире 9-этажного жилого дома в городе Покровск Донецкой области.

Источник: ГСЧС, председатель Донецкой военно-гражданской обладминистрации Павел Кириленко в Facebook

Дословно ГСЧС: "2 декабря в 11:51 в микрорайоне Южный города Покровск в квартире на 9 этаже 9-этажного жилого дома произошел взрыв без последующего горения. В результате происшествия травмирован человек".

Детали: По данным Кириленко, в результате взрыва пострадал владелец квартиры – 36-летний мужчина. Его с ожогами рук и головы госпитализировали. 

Взрывом вынесло два окна и дверной блок, повреждена 1 межквартирная стена и 2 межкомнатные стены.

 
Фото ГСЧС

В ГСЧС отметили, что разрушений несущих конструкций нет.

По предварительным данным, взорвался газ.

Украинская правда
Темы: Донецкая областьвзрыв
powered by lun.ua
Главное сегодня

Борт "Аэрофлота" едва не столкнулся с самолетом ВВС США вблизи Крыма – росСМИ

Bild: План-максимум Кремля – две трети Украины, включая Киев

Порошенко могут предъявить подозрение за поставку угля из ОРДЛО – Трепак

В Беларуси заявили о риске потери государственности из-за санкций

Главные новости пятницы и ночи: США о наступлении РФ, "Байрактары" от Турции

Байден — о требованиях России: "Не принимаю ничьих "красных линий"

Все новости...
Донецкая область
В Донецкой области 90 шахтеров остаются под землей, требуя выплатить зарплату
Один гражданский ранен в результате обстрелов российских боевиков на Востоке
Где-то под Донецком. Зачем в 60 км от войны человек выращивает дикое поле
Последние новости
16:49
Борт "Аэрофлота" едва не столкнулся с самолетом ВВС США вблизи Крыма – росСМИ
16:14
Нафтогаз просит НКРЭКУ изменить тарифы для поставщика "последней надежды"
15:59
"Динамо" одолевает "Верес" и догоняет по очкам "Шахтер"
15:50
В МИД РФ обвинили США в спецоперации по нагнетанию вокруг Украины
15:29
МИД РФ увидело "подготовку очередной революции" в санкциях Запада против режима Лукашенко
15:07
Bild: План-максимум Кремля – две трети Украины, включая Киев
14:51
У Порошенко прокомментировали возможное вручение ему нового подозрения
14:41
Госпредприятия должны уплатить почти 50 миллиардов дивидендов в 2022 году
14:04
Франция эвакуировала из Афганистана более 300 афганцев и граждан стран ЕС
13:34
От штамма "Омикрон" не зафиксировано еще ни одной смерти – ВОЗ
Все новости...