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Соратнице Навального Соболь сменили условное наказание на реальное

Четверг, 2 декабря 2021, 14:40
Соратнице Навального Соболь сменили условное наказание на реальное
твиттер Соболь

Симоновский районный суд Москвы заменил юристу российского "Фонда борьбы с коррупцией" и соратнице оппозиционера Алексея Навального Любови Соболь условные исправительные работы по "квартирному делу" на реальные.

Источник: Соболь в Twitter

Прямая речь Соболь: Российский суд заменил мне условные исправительные работы на реальные из-за моей попытки поговорить с Кудрявцевым из группы фсбшников-убийц Навального.

Против отравителей Навального уголовное дело до сих пор не возбуждено".

Предыстория:

  • 21 декабря 2020 года российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал видео, в котором общается с якобы одним из сотрудников ФСБ, которые следили за ним и участвовали в спецоперации по его отравлению.
  • В тот же день Любовь Соболь приехала к квартире Константина Кудрявцева, с которым до этого говорил по телефону Алексей Навальный, представившийся помощником секретаря Совбеза. После этого полицейская машина заблокировала выезд автомобилю, в котором сидела Соболь, а после выхода из машины ее задержали.
  • В ночь на 22 декабря ее отпустили, не став предъявлять обвинений.
  • Соболь предъявили обвинение в незаконном проникновении в жилище с применением насилия и в апреле ее признали виновной по так называемому "квартирному делу" и приговорили к одному году условно и исправительным работам.

Украинская правда

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Темы: НавальныйРосcияПутин
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