Соратнице Навального Соболь сменили условное наказание на реальное

Симоновский районный суд Москвы заменил юристу российского "Фонда борьбы с коррупцией" и соратнице оппозиционера Алексея Навального Любови Соболь условные исправительные работы по "квартирному делу" на реальные.

Источник: Соболь в Twitter

Прямая речь Соболь: Российский суд заменил мне условные исправительные работы на реальные из-за моей попытки поговорить с Кудрявцевым из группы фсбшников-убийц Навального.

Против отравителей Навального уголовное дело до сих пор не возбуждено".

Российский суд заменил мне условные исправительные работы на реальные из-за моей попытки поговорить с Кудрявцевым из группы фсбшников-убийц Навального. Против отравителей Навального уголовное дело до сих пор не возбуждено. — Соболь Любовь (@SobolLubov) December 2, 2021

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