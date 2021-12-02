Соратнице Навального Соболь сменили условное наказание на реальное
Четверг, 2 декабря 2021, 15:40
Симоновский районный суд Москвы заменил юристу российского "Фонда борьбы с коррупцией" и соратнице оппозиционера Алексея Навального Любови Соболь условные исправительные работы по "квартирному делу" на реальные.
Источник: Соболь в Twitter
Прямая речь Соболь: Российский суд заменил мне условные исправительные работы на реальные из-за моей попытки поговорить с Кудрявцевым из группы фсбшников-убийц Навального.
Против отравителей Навального уголовное дело до сих пор не возбуждено".
Российский суд заменил мне условные исправительные работы на реальные из-за моей попытки поговорить с Кудрявцевым из группы фсбшников-убийц Навального. Против отравителей Навального уголовное дело до сих пор не возбуждено.— Соболь Любовь (@SobolLubov) December 2, 2021
Предыстория:
- 21 декабря 2020 года российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал видео, в котором общается с якобы одним из сотрудников ФСБ, которые следили за ним и участвовали в спецоперации по его отравлению.
- В тот же день Любовь Соболь приехала к квартире Константина Кудрявцева, с которым до этого говорил по телефону Алексей Навальный, представившийся помощником секретаря Совбеза. После этого полицейская машина заблокировала выезд автомобилю, в котором сидела Соболь, а после выхода из машины ее задержали.
- В ночь на 22 декабря ее отпустили, не став предъявлять обвинений.
- Соболь предъявили обвинение в незаконном проникновении в жилище с применением насилия и в апреле ее признали виновной по так называемому "квартирному делу" и приговорили к одному году условно и исправительным работам.
Украинская правда