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В Карпатах предупреждают об опасности лавин

Четверг, 2 декабря 2021, 17:19
фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

Синоптики объявили штормовое предупреждение и сообщают об опасности лавин на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской области.

Источник: Укргидрометцентр, снеголавинная ситуация в украинских Карпатах, пресс-служба патрульной полиции

Дословно: "Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) удержится: 3 декабря – на высокогорье Ивано-Франковской области.

Низкая снеголавинная опасность (1 уровень), ожидается: 2 декабря - на высокогорье Ивано-Франковской области и 2-3 декабря на высокогорье восточной части Закарпатской области".

Детали: Кроме того, по прогнозам синоптиков, 3 декабря ночью и утром в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской областях сильный снег, налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый).

 

В Карпатах синоптики прогнозируют сильный снег (II уровень опасности, оранжевый).

Полицейские предупреждают, что такие погодные условия могут стать причиной усложнения (в Карпатах местами прекращения) движения транспорта на дорогах.

Патрульные призвали водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Украинская правда
Темы: Карпатыпогода
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