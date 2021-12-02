В киевском метро человек попал под поезд: ограничено движение поездов

В Киеве на станции метро "Дворец "Украина" женщина попала под поезд, из-за чего временно приостановили движение поездов.

Источник: facebook-страница КП "Киевский метрополитен"

Дословно: ""На станции "Дворец Украина" пассажир попал под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители. Проводится необходимая работа".

Детали: По сообщению спасателей, женщина упала между первым и вторым вагоном поезда. Инцидент произошел около 17:42.

Десять спасателей деблокировали пострадавшую и эвакуировали на медицинских носилках с территории станции метрополитена. Кареты скорой помощи доставили женщину в больницу.

Движение поездов в направлении "Героев Днепра" временно приостановили.

Около 18:40 движение поездов возобновлено.