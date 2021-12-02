В киевском метро человек попал под поезд: ограничено движение поездов
Четверг, 2 декабря 2021, 18:19
В Киеве на станции метро "Дворец "Украина" женщина попала под поезд, из-за чего временно приостановили движение поездов.
Источник: facebook-страница КП "Киевский метрополитен"
Дословно: ""На станции "Дворец Украина" пассажир попал под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители. Проводится необходимая работа".
Детали: По сообщению спасателей, женщина упала между первым и вторым вагоном поезда. Инцидент произошел около 17:42.
Десять спасателей деблокировали пострадавшую и эвакуировали на медицинских носилках с территории станции метрополитена. Кареты скорой помощи доставили женщину в больницу.
Движение поездов в направлении "Героев Днепра" временно приостановили.
Около 18:40 движение поездов возобновлено.
Украинская правда