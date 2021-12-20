На суде касательно крушения MH17 россияне признали, что их военные находились на Донбассе

Заседание суда по делу о крушении самолета МН17 в судебном комплексе международного аэропорта "Схипхол-Амстердам". Фото: Getty Images

В нидерландском суде, на котором рассматривают дело о крушении авиарейса МН17, защита одного из обвиняемых признала, что российские кадровые военные находились на Донбассе и воевали против Украины в 2014 году.

Источник: нидерландское медиа NU

Детали: 20 декабря на судебном заседании, прежде чем начали зачитывать обвинения, адвокат обвиняемого Олега Пулатова попросил приобщить к делу показания S45.

Этот свидетель входил в состав 53-й зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил России и заявляет, что находился на Донбассе в июле 2014 года.

Суд отверг просьбу защиты, отметив, что прокуратура действовала правомерно, когда отклонила показания этого свидетеля.

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