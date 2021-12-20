На суде касательно крушения MH17 россияне признали, что их военные находились на Донбассе
Понедельник, 20 декабря 2021, 18:53
В нидерландском суде, на котором рассматривают дело о крушении авиарейса МН17, защита одного из обвиняемых признала, что российские кадровые военные находились на Донбассе и воевали против Украины в 2014 году.
Источник: нидерландское медиа NU
Детали: 20 декабря на судебном заседании, прежде чем начали зачитывать обвинения, адвокат обвиняемого Олега Пулатова попросил приобщить к делу показания S45.
Этот свидетель входил в состав 53-й зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил России и заявляет, что находился на Донбассе в июле 2014 года.
Суд отверг просьбу защиты, отметив, что прокуратура действовала правомерно, когда отклонила показания этого свидетеля.
Предыстория:
- 20 декабря нидерландский суд планировал начать оглашение обвинительного приговора четырем подозреваемым. Ранее юристы объясняли, что суд может занять 4-5 лет.
- Три обвиняемых не представлены в суде. Олега Пулатова представляет только адвокат.
- Пассажирский самолет "Малайзийских авиалиний", совершавший рейс МН17 по маршруту "Амстердам - Куала-Лумпур", сбили российские боевики 17 июля 2014 года с ракетной установки "Бук", зарегистрированной в российской воинской части в Псковской области.
Украинская правда