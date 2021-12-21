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В Украине пройдут учения НАТО по кибербезопасности

Вторник, 21 декабря 2021, 14:46

В начале года в Киеве пройдут учения НАТО по кибербезопасности.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом во время онлайн-брифинга заявила вице-премьер Ольга Стефанишина.

"В начале года в Украине впервые пройдут учения НАТО по кибербезопасности. Они пройдут в Киеве, который примет представителей всех стран Альянса", – заявила она.

По ее словам, это первые учения НАТО, которые пройдут в Украине.

"И это особенно важно в контексте тех угроз, которые стоят перед Украиной", - добавила она.

Напомним, накануне The New York Times сообщил, что Соединенные Штаты и Великобритания направили в Украину экспертов по кибервойне, надеясь лучше подготовить страну к противостоянию следующему шагу президента России Владимира Путина.

Темы: НАТОУкраинаIT
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