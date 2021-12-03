Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Испании и 5 штатах США обнаружили первые случаи "омикрона"

Пятница, 3 декабря 2021, 06:19
фото: Getty Images

В Испании, а также в штатах США – Нью-Йорке, Калифорнии, Колорадо, Миннесоте и на Гавайях – выявили первые случаи штамма "омикрон".

Источник: Reuters

Детали: Региональные власти Мадрида заявили в четверг, что обнаружили первый в Испании случай варианта Omicron у вакцинированного человека, не путешествовавшего в страны риска. А также изучает два схожих случая.

62-летний мужчина в Мадриде, у которого с 29 ноября проявились легкие симптомы, находится на изоляции дома, а лица, с которыми он контактировал, находятся на карантине.

В других случаях лица тоже имели лишь легкие симптомы и не путешествовали в страны риска.

Также в пяти штатах США обнаружены случаи "омикрона".

В частности, в Нью-Йорке подтвердили 5 случаев заражения вариантом коронавируса Omicron.

Калифорния, Колорадо и Миннесота также выявили случаи заражения "омикроном" среди пациентов, которые были полностью вакцинированы и имели легкие симптомы, тогда как Гавайи сообщили о случае с невакцинированным человеком, который имел умеренные симптомы.

Гавайи в четверг также подтвердили случай заражения у человека, ранее переболевшего коронавирусом.

Напоним: На материковой территории Франции подтвердили первый случай заражения штаммом "Омикрон".

Президент Штатов Джо Байден в четверг представил новый план противостояния COVID-19 в связи с появлением и распространением нового штамма "омикрон".

Темы: коронавирусИспанияСШАОмикрон
powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина о "нарушении границы" с Беларусью: пересечения не было

Байден будет говорить с Путиным об Украине, разговор состоится во вторник – Кремль

видео, фото, обновленоБеларусь обвинила украинских военных в "нарушении границы"

Борт "Аэрофлота" едва не столкнулся с самолетом ВВС США вблизи Крыма – росСМИ

Bild: План-максимум Кремля – две трети Украины, включая Киев

Порошенко могут предъявить подозрение за поставку угля из ОРДЛО – Трепак

Все новости...
коронавирус
Различные комбинации вакцин могут усилить защиту от коронавируса – исследование
Из-за появления "омикрона" Байден объявил новый план борьбы с корнавирусом
Covid-карта Европы стала почти полностью красной
Последние новости
21:17
В афганском Кабуле может открыться совместная европейская дипмиссия
20:56
Вопреки ожиданиям России ВОЗ перенесла оценку "Cпутника V" на 2022 год
20:34
Германия получит нового канцлера на днях, СДПГ уже одобрила коалицию
19:56
фотоКоронавирус добрался до бегемотов
19:34
Нацгвардия пополнилась группой снайперов, обученных по стандартам НАТО
19:01
видеоВ Нидерландах прошла многотысячная акция против карантинных ограничений
18:51
СМИ: "открытое небо" с ЕС заработает не раньше января
18:38
Украина о "нарушении границы" с Беларусью: пересечения не было
18:10
Шмигаль считает, что на большом количестве госпредприятий есть постоянные злоупотребления
17:53
Байден будет говорить с Путиным об Украине, разговор состоится во вторник – Кремль
Все новости...