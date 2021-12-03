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В Испании и 5 штатах США обнаружили первые случаи "омикрона"

Пятница, 3 декабря 2021, 05:19
В Испании и 5 штатах США обнаружили первые случаи омикрона
фото: Getty Images

В Испании, а также в штатах США – Нью-Йорке, Калифорнии, Колорадо, Миннесоте и на Гавайях – выявили первые случаи штамма "омикрон".

Источник: Reuters

Детали: Региональные власти Мадрида заявили в четверг, что обнаружили первый в Испании случай варианта Omicron у вакцинированного человека, не путешествовавшего в страны риска. А также изучает два схожих случая.

62-летний мужчина в Мадриде, у которого с 29 ноября проявились легкие симптомы, находится на изоляции дома, а лица, с которыми он контактировал, находятся на карантине.

В других случаях лица тоже имели лишь легкие симптомы и не путешествовали в страны риска.

Также в пяти штатах США обнаружены случаи "омикрона".

В частности, в Нью-Йорке подтвердили 5 случаев заражения вариантом коронавируса Omicron.

Калифорния, Колорадо и Миннесота также выявили случаи заражения "омикроном" среди пациентов, которые были полностью вакцинированы и имели легкие симптомы, тогда как Гавайи сообщили о случае с невакцинированным человеком, который имел умеренные симптомы.

Гавайи в четверг также подтвердили случай заражения у человека, ранее переболевшего коронавирусом.

Напоним: На материковой территории Франции подтвердили первый случай заражения штаммом "Омикрон".

Президент Штатов Джо Байден в четверг представил новый план противостояния COVID-19 в связи с появлением и распространением нового штамма "омикрон".

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусИспанияСШАОмикрон
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