В Испании и 5 штатах США обнаружили первые случаи "омикрона"

В Испании, а также в штатах США – Нью-Йорке, Калифорнии, Колорадо, Миннесоте и на Гавайях – выявили первые случаи штамма "омикрон".

Источник: Reuters

Детали: Региональные власти Мадрида заявили в четверг, что обнаружили первый в Испании случай варианта Omicron у вакцинированного человека, не путешествовавшего в страны риска. А также изучает два схожих случая.

62-летний мужчина в Мадриде, у которого с 29 ноября проявились легкие симптомы, находится на изоляции дома, а лица, с которыми он контактировал, находятся на карантине.

В других случаях лица тоже имели лишь легкие симптомы и не путешествовали в страны риска.

Также в пяти штатах США обнаружены случаи "омикрона".

В частности, в Нью-Йорке подтвердили 5 случаев заражения вариантом коронавируса Omicron.

Калифорния, Колорадо и Миннесота также выявили случаи заражения "омикроном" среди пациентов, которые были полностью вакцинированы и имели легкие симптомы, тогда как Гавайи сообщили о случае с невакцинированным человеком, который имел умеренные симптомы.

Гавайи в четверг также подтвердили случай заражения у человека, ранее переболевшего коронавирусом.

Напоним: На материковой территории Франции подтвердили первый случай заражения штаммом "Омикрон".

Президент Штатов Джо Байден в четверг представил новый план противостояния COVID-19 в связи с появлением и распространением нового штамма "омикрон".