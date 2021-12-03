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Covid в мире: за сутки заразились почти 700 тысяч человек

Пятница, 3 декабря 2021, 05:52
Covid в мире: за сутки заразились почти 700 тысяч человек
фото: Эльдар Сарахман, УП

1 декабря в мире диагностировали более 694 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых случаев обнаружили в США, Германии, Британии.

В частности, в США зафиксировали почти 133 тысячи, в Германии – почти 73 тысячи и во Франции – почти 54 тысячи новых инфицирований.

 

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Франция и Россия. Украина – на 14 месте.

Больше всего смертей в сутки от коронавируса в США (1 264), России (1 221), Украине (525).

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Германия Британия.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина, Польша.

За все время пандемии излечились от болезни 238 491 413 человек. В настоящее время насчитывается более 20 млн. активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 5 250 050 смертей от COVID-19.

Напомним: За сутки 1 декабря в Украине зафиксировали 13 531 случай заболевания коронавирусной болезнью и 525 летальных исходов от нее, госпитализировали с Covid-19 или подозрением на него 3 003 человека, выздоровели 23 535 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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