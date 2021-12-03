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Главные новости четверга и ночи: выход областей из "красной" зоны, заявление Лаврова

Пятница, 3 декабря 2021, 07:00
Главные новости четверга и ночи: выход областей из красной зоны, заявление Лаврова
фото: Эльдар Сарахман, УП

13 областей и Киев теряют признаки "красной" зоны; Лавров призвал НАТО не играть с огнем, обещая членство Украине — актуальные новости 2 декабря и ночи.

О выходе из "красной" зоны

5 областей и Киев уже потеряли все признаки "красной" зоны эпидопасности, еще 8 областей начали терять признаки "красной" зоны.

По состоянию на 2 декабря в "красной" зоне эпидопасности находятся столица и 18 областей.

О заявлении Лаврова

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обещания того, что Украина и Грузия станут членами НАТО – это игра с огнем.

Он также выразил возмущение якобы "военной накачкой" Украины, культивирующей иллюзию силового разрешения конфликта.

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Украинская правда

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Темы: карантинНАТОРосcия
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