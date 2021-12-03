Covid в Киеве: Выздоровлений втрое больше, чем новых больных, но много смертей

За сутки 2 декабря в столице обнаружили коронавирус у 1 376 жителей, 36 больных умерли, вместе с тем преодолели вирус 3 911 человек.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "За сутки 1 376 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом и 36 летальных исходов от вируса".

Детали: Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (210), Дарницком (204) и Деснянском (177) районах.

103 больных коронавирусом госпитализировали, также положили в больницы 191 человека с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице уже 303 205 подтвержденных случаев коронавируса, 7 620 больных умерли, преодолели вирус 263 244 жителя города.

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