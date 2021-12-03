Covid в Киеве: Выздоровлений втрое больше, чем новых больных, но много смертей
За сутки 2 декабря в столице обнаружили коронавирус у 1 376 жителей, 36 больных умерли, вместе с тем преодолели вирус 3 911 человек.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook
Прямая речь Кличко: "За сутки 1 376 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом и 36 летальных исходов от вируса".
Детали: Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (210), Дарницком (204) и Деснянском (177) районах.
103 больных коронавирусом госпитализировали, также положили в больницы 191 человека с подозрением на Covid-19 и пневмониями.
Всего с начала пандемии в столице уже 303 205 подтвержденных случаев коронавируса, 7 620 больных умерли, преодолели вирус 263 244 жителя города.
Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП
Предыстория:
- 28 ноября в столице от коронавируса умерли 45 больных, в том числе 4-месячный мальчик.