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Корниенко ждет "следующую серию" расследований о планах Ахметова

Пятница, 3 декабря 2021, 11:35
Александр Корниенко, фото "Слуги народа"

Первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко после сюжета "Украинской правды" о визите Рината Ахметова в Вильнюс и возможном обсуждении там кандидатов на следующие выборы ждет от журналистов новых расследований о планах олигарха.

Источник: Корниенко журналистам в кулуарах парламента

Прямая речь: "Очень уважаю, что Михаил работает по всем темам, которые интересуют общество. И тема известной фотографии с мечами этого, так сказать, нашего союза меченосцев (нашла продолжение – ред.).

Было действительно очень качественное расследование проведено – из него мы узнали, что есть встречи, в которых принимают участие фронтмены, которые фотографируются, а где-то кто-то прилетает еще таинственный, но вот есть подозрения, что это представители крупного украинского бизнеса, которые с мая месяца могут попасть уже под определение олигархов, когда закон вступит в силу.

Поэтому ждем следующей серии этого исследования. Бытовые вещи нас уже не интересуют: что ели, что пили, кто с кем – мы увидели. А вот какие там планы, действительно ли эта встреча по масштабу такая же, как встреча в Вене знаменитая (Петра Порошенко, Виталия Кличко и Дмитрия Фиртаща в марте 2014 года – УП)?

Потому что опять те же фамилии звучат частично: там Кличко был – здесь Кличко, разные два (братья), но фамилии те же".

Детали: Корниенко также отметил, что люди, которые были в Вильнюсе с телеведущим Савиком Шустером, часто бывают на телеканале Рината Ахметова.

Он считает, что будет еще много расследований по типу сюжета об аварии на Бурштынской ТЭС, особенно после заявления генпрокурора Ирины Венедиктовой о двух сотнях дел в отношении компаний и людей с орбиты Ахметова.

Знать больше: Однажды в Вильнюсе. Как Ахметов ищет кандидатов в президенты

Предыстория: 

  • 1 декабря вышел сюжет "Украинской правды" о том, что 22 ноября телеведущий Савик Шустер праздновал в Вильнюсе свой день рождения с известными личностями и политиками, одновременно в Вильнюсе находился бизнесмен Ринат Ахметов. По информации источника УП, в Вильнюсе Ахметов обсуждал возможных кандидатов на следующих выборах. Среди гостей Шустера были экс-глава МВД Арсен Аваков, журналист Дмитрий Гордон, бывший премьер Владимир Гройсман, врач Евгений Комаровский и боксер Владимир Кличко.
  • Телеведущий Савик Шустер не стал раскрывать список гостей на праздновании своего дня рождения в Вильнюсе и никак не прокомментировал то, что в тот же день в столице Литвы находился олигарх Ринат Ахметов. 
  • Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на это заявил, что Александр Корниенко "блок РАЯ (Разумков, Аваков, Яценюк – ред.) анонсировал еще задолго до Вильнюса".
  • В ноябре бывший глава Верховной Рады Дмитрий Разумков создал межфракционное депутатское объединение "Разумная политика" и планировал создать политическую партию.
  • Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков и экс-премьер Арсений Яценюк опровергали слухи о создании партии с экс-спикером Дмитрием Разумковым.

Алена Рощенко, УП
Темы: Александр Корниенко АхметовСМИ
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