Корниенко ждет "следующую серию" расследований о планах Ахметова

Первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко после сюжета "Украинской правды" о визите Рината Ахметова в Вильнюс и возможном обсуждении там кандидатов на следующие выборы ждет от журналистов новых расследований о планах олигарха.

Источник: Корниенко журналистам в кулуарах парламента

Прямая речь: "Очень уважаю, что Михаил работает по всем темам, которые интересуют общество. И тема известной фотографии с мечами этого, так сказать, нашего союза меченосцев (нашла продолжение – ред.).

Было действительно очень качественное расследование проведено – из него мы узнали, что есть встречи, в которых принимают участие фронтмены, которые фотографируются, а где-то кто-то прилетает еще таинственный, но вот есть подозрения, что это представители крупного украинского бизнеса, которые с мая месяца могут попасть уже под определение олигархов, когда закон вступит в силу.

Поэтому ждем следующей серии этого исследования. Бытовые вещи нас уже не интересуют: что ели, что пили, кто с кем – мы увидели. А вот какие там планы, действительно ли эта встреча по масштабу такая же, как встреча в Вене знаменитая (Петра Порошенко, Виталия Кличко и Дмитрия Фиртаща в марте 2014 года – УП)?

Потому что опять те же фамилии звучат частично: там Кличко был – здесь Кличко, разные два (братья), но фамилии те же".

Детали: Корниенко также отметил, что люди, которые были в Вильнюсе с телеведущим Савиком Шустером, часто бывают на телеканале Рината Ахметова.

Он считает, что будет еще много расследований по типу сюжета об аварии на Бурштынской ТЭС, особенно после заявления генпрокурора Ирины Венедиктовой о двух сотнях дел в отношении компаний и людей с орбиты Ахметова.

Знать больше: Однажды в Вильнюсе. Как Ахметов ищет кандидатов в президенты

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