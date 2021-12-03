В Польше показали новое видео, как военным мешают останавливать мигрантов на границе

Полиция пограничного Подляского воеводства сообщила, что вечером 2 декабря была очередная попытка массового нелегального пересечения границы из Беларуси, при этом белорусские служащие слепили польских коллег стробоскопами и лазерами, мешая им останавливать мигрантов.

Как пишет "Европейская правда", об этом полиция сообщила в Twitter, добавив видеозапись.

"Вечером правоохранители и солдаты, осуществлявшие вмешательство в связи с попыткой нелегального пересечения границы между населенными пунктами Опака и Вулька-Тереховска, были ослеплены стробоскопами и лазерами белорусских служащих", - говорится в сообщении.

Wieczorem funkcjonariusze i żołnierze interweniujący w związku z próbą przekroczenia granicy pomiędzy Opaką i Wólką Terechowską, oślepiani byli przez białoruskich funkcjonariuszy światłem stroboskopowym i laserami. pic.twitter.com/3XXBiNTlVi — podlaska Policja (@podlaskaPolicja) December 3, 2021

По сообщению пограничников, за сутки 2 декабря было 46 попыток нелегального пересечения белорусско-польской границы, возле населенных пунктов Наревка и Черемха - с применением силы. Насчет 9 человек издали приказ о выдворении с территории Польши.

Wczoraj tj.02.12. na granicy🇵🇱🇧🇾 było 46 prób jej nielegalnego przekroczenia. Wobec 9 osób wydano postanowienia o opuszczeniu terytorium Polski.

Siłowe próby przekroczenia granicy miały miejsce na odcinkach ochranianych przez placówki SG Narewce oraz w Czeremsze.#NaStrażyGranic pic.twitter.com/q130cIha2S — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 3, 2021

С начала года Польша зафиксировала уже почти 40 тысяч попыток нелегального пересечения границы из Беларуси, из которых почти все приходятся на конец лета и осень: в сентябре их зафиксировали 3,5 тысячи, в октябре - 17,5 тысячи, в ноябре – почти 9 тысяч.

Напомним, накануне ЕС, Британия и США ввели новые санкции против режима Александра Лукашенко.

Под ограничения попали ряд чиновников режима и ряд ключевых белорусских компаний.