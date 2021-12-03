Автоцистерна с аммиаком перевернулась вблизи Винницы: опасное вещество перекачивали

Вблизи Винницы в ДТП попала автоцистерна с сжиженным аммиаком.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "3 декабря в 6:23 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на Черкасском шоссе г. Винница на автодороге М30 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка-Луганск-Изварино перевернулся автомобиль, который использовался для транспортировки газа".

Детали: На месте происшествия спасатели обнаружили автоцистерну, в которой находится сжиженный аммиак (безводный). Емкость цистерны около 19 тонн.

В 9:40 начались работы по перекачке аммиака из цистерны.

На месте происшествия работает МОГ ГУ ГСЧС, привлечены дополнительные силы и средства.

Обновлено: Вечером спасатели сообщили, что в 14:30 опасное вещество перекачали, автоцистерну зацепили к другому тягачу и обеспечили транспортировку в безопасное место, для осмотра и определения дальнейшего пути транспортировки.