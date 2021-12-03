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Словакия зарегистрировала новый максимум заражений коронавирусом

Пятница, 3 декабря 2021, 12:26
фото: pixabay

Словакия обновила максимум заражений коронавирусом в сутки - за 2 декабря зарегистрировали 15 278 новых больных.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Aktuality.

До этого самые высокие дневные показатели в Словакии, население которой составляет 5,4 млн., превышали 10 тысяч. Их зарегистрировали на прошлой неделе.

В органах здравоохранения сообщили, что 73% людей, получивших положительный тест за последние сутки, не были привиты.

Умерло за сутки 90 больных.

В больницах находятся 3404 пациента с коронавирусом, из них 630 - в палатах интенсивной терапии, 302 нуждаются в кислороде. Более 82% из них не были привиты или привиты только одной дозой.

В целом в Словакии полностью вакцинировано от коронавируса 46% взрослого населения. Это значительно меньше, чем в большинстве других стран ЕС, но несколько больше, чем в Румынии и Болгарии, которые имеют самые низкие показатели вакцинации.

Темы: СловакиякоронавирусCovid-2019
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