На выходных придет похолодание и дождь с мокрым снегом

В ближайшие дни в Украине ожидается похолодание, на юге и востоке страны дождь с мокрым снегом.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 4 декабря в южных и восточных областях Украины ожидается дождь с мокрым снегом, днем ​​в Приазовье и Крыму местами значительные дожди, ночью 0-5° тепла, днем ​​+3-8° (в Крыму ночью +4-9°, днем ​​+10-15°), ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

На остальной территории без осадков, лишь ночью в Сумской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях небольшой мокрый снег; ветер переменных направлений, 3-8 м/с, на дорогах гололедица.

Ночью в субботу +4-9°, на Закарпатье и Прикарпатье местами +10-15°, в большинстве центральных областей 0-5° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве 4 декабря без осадков, на дорогах гололедица, ночью 4-6° мороза, днем ​​0-2° тепла, ветер юго-западный, 3-8 м/с.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 4 декабря самая высокая температура днем ​​(+11,3°) была в 2008 году, самая низкая ночью (-18,4°) в 1998 году.

5 декабря в большинстве областей Украины без осадков, только ночью на юго-востоке дождь, днем ​​на крайнем западе Украины местами небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах, кроме крайнего юга, гололедица.

Температура воздуха ночью 1-6° мороза, днем от 3° тепла до 2° мороза, в южной части 2-7° тепла, ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве в воскресенье без осадков, ночью 2-4° мороза, днем ​​0-2° тепла, ветер юго-западный, 5-10 м/с.