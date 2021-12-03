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В Совете Европы напомнили Украине о нерешенных проблемах с правами человека в тюрьмах

Пятница, 3 декабря 2021, 12:00
В Совете Европы напомнили Украине о нерешенных проблемах с правами человека в тюрьмах
Фото pixabay.com

Комитет министров Совета Европы призвал Украину решить постоянную проблему с переполненностью мест содержания под стражей, ненадлежащих условий в этих учреждениях и отсутствия эффективных инструментов правовой защиты находящихся в них людей.

Об этом говорится в резолюции Комитета по выполнению решений Европейского суда по правам человека, имеющейся в распоряжении "Европейской правды".

Комитет выразил глубокое сожаление по поводу отсутствия конкретного прогресса в исполнении нескольких групп решений ЕСПЧ. В том числе речь идет о пилотном решении по делу "Сукачев против Украины". В этом решении Суд установил предельный срок – до 30 ноября 2021 года – для введения превентивных и компенсаторных средств правовой защиты относительно условий содержания под стражей, несовместимых с абсолютным запретом жестокого обращения в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека.

Комитет напоминает, что в рамках надзора за исполнением решений ЕСПЧ рассматривает более 100 таких решений против Украины, что подчеркивает необходимость срочно реформировать украинскую пенитенциарную систему.

Начиная с первого решения, датированного еще 2005 годом, эти решения касаются в основном бесчеловечного и/или унижающего достоинство обращения в связи с переполненностью, ненадлежащими материальными условиями и ненадлежащим питанием в учреждениях полиции, следственных изоляторах и в тюрьмах, а также при транспортировке между учреждениями для содержания под стражей или в суды и отсутствием превентивных и компенсаторных средств правовой защиты, напоминает Комитет.

В Комитете отмечают, что Украина предприняла определенные шаги для улучшения условий содержания под стражей и защиты прав заключенных, но сделанного недостаточно, и в результате содержащиеся под стражей и далее страдают, а также появляются повторные заявления в Суд по нерешенным проблемам.

"КМСЕ настойчиво призвал органы власти в первую очередь и безотлагательно принять меры общего характера, необходимые для соблюдения требований пилотного решения "Сукачев против Украины" и отдельных решений в этих группах по различным связанным вопросам, выполнение которых продолжается... Комитет министров призвал органы власти использовать все возможности технической помощи, доступной от Совместного проекта Европейского Союза и Совета Европы в этой сфере, и решил вернуться к рассмотрению этой группы дел не позднее сентября 2022 года", – отмечают в Совете Европы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЕвропаУкраинаправа человека
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