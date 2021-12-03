Ляшко: 8-9 областей готовы выйти из "красной" зоны Covid-19

Потенциально восемь-девять областей в Украине готовы выйти из "красной" зоны эпидемической опасности распространения COVID-19.

Источник: Ляшко в кулуарах парламента 3 декабря, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Касательно областей, которые могут выйти (из "красной" зоны – ред.), Министерство здравоохранения подало уже на Кабинет министров просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС: там потенциально готовы уже восемь областей выйти, завтра (4 декабря – ред.) ожидаем ещё и девятую.

Поэтому на следующей неделе будет заседание комиссии ТЭБ и ЧС, где будем рассматривать этот вопрос".

Что было раньше: По состоянию на 1 декабря Киев и 13 областей Украины по показателям не должны находиться в "красных" зонах эпидемической опасности из-за распространения коронавируса.

Сохраняют такие показатели 5 регионов.