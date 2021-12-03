Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ляшко: 8-9 областей готовы выйти из "красной" зоны Covid-19

Пятница, 3 декабря 2021, 12:09
Ляшко: 8-9 областей готовы выйти из красной зоны Covid-19
фото: pixabay

Потенциально восемь-девять областей в Украине готовы выйти из "красной" зоны эпидемической опасности распространения COVID-19.

Источник: Ляшко в кулуарах парламента 3 декабря, "Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Касательно областей, которые могут выйти (из "красной" зоны – ред.), Министерство здравоохранения подало уже на Кабинет министров просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС: там потенциально готовы уже восемь областей выйти, завтра (4 декабря – ред.) ожидаем ещё и девятую.

Поэтому на следующей неделе будет заседание комиссии ТЭБ и ЧС, где будем рассматривать этот вопрос".

Что было раньше: По состоянию на 1 декабря Киев и 13 областей Украины по показателям не должны находиться в "красных" зонах эпидемической опасности из-за распространения коронавируса.

Сохраняют такие показатели 5 регионов.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Covid-2019коронавирусЛяшко Виктор
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Все новости...
Covid-2019
Путин вышел к ошалевшей толпе в Дербенте, внезапно забыв о ковиде
Хорошее слово о Covid-19. Как пандемия открыла новые возможности в науке и медицине
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Последние новости
20:57
Армия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, раненые работники
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
20:25
Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
Все новости...
Реклама: