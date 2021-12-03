Штамм "Омикрон" может стать доминирующим в Европе за несколько месяцев - агентство ЕС

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) считает, что новый вариант коронавируса "Омикрон" может вызвать более половины всех случаев заражения COVID-19 в Европе в течение нескольких месяцев, но в регионе пока не обнаружено ни одного случая серьезного заболевания.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Оценка может придать вес предварительной информации об очень высокой скорости передачи варианта "Омикрон" по сравнению с вариантом "Дельта", до сих пор считавшимся наиболее заразным из основных штаммов коронавируса.

"Основываясь на математическом моделировании, проведенном ECDC, есть признаки того, что "Омикрон" может вызвать более половины всех заражений SARS-CoV-2 в ЕС/ЕЭС в течение следующих нескольких месяцев", - говорится в заявлении ECDC.

По данным ECDC, в Европе на сегодняшний день зарегистрировано 79 случаев варианта "Омикрон", впервые обнаруженного на юге Африки в прошлом месяце.

Половина этих случаев протекала бессимптомно, а у другой половины наблюдались только легкие симптомы. Случаев тяжелого заболевания, госпитализации или смерти не было.

Отмечается, что среди случаев, по которым есть данные о возрасте и прививках, большинство были молодыми и полностью привитыми.

Напомним, швейцарские кантоны Женева и Во поместили на карантин 2 тысячи человек, большинство из которых дети, после того, как в международной школе обнаружили два случая заражения коронавирусом штамма "Омикрон".