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В Киеве мужчина устроил стрельбу в ссоре из-за плохого ремонта

Пятница, 3 декабря 2021, 14:00
В Киеве мужчина устроил стрельбу в ссоре из-за плохого ремонта
Фото полиции, kyiv.npu.gov.ua

В Киеве из-за некачественного выполнения ремонтных работ между двумя мужчинами произошел конфликт в общественном месте, один из участников применил оружие, ранив другого в ногу.

Источник: отдел коммуникации полиции Киева

Детали: В полицию Киева на спецлинию 102 поступило сообщение о стрельбе на проспекте Леся Курбаса в Святошинском районе столицы. По указанному адресу дежурный направил патрульных полицейских, следственно-оперативную группу и бригаду "скорой".

На месте происшествия правоохранители установили, что во время выяснения отношений из-за некачественного выполнения ремонтных работ между двумя местными жителями началась драка.

По данным следователя, в ходе конфликта злоумышленник достал предмет, похожий на пистолет, и сделал несколько выстрелов в сторону оппонента.

 

24-летнего киевлянина с травмой ноги госпитализировали в больницу, где оказали необходимую помощь, после чего отпустили домой.

 

Злоумышленник, 1969 года, был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

У мужчины был обнаружен и изъят револьвер "Флобер", который направили на экспертизу.

Следственный отдел Святошинского управления полиции начал уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – грубое нарушение общественного порядка с применением предмета, специального приспособленного для нанесения телесных повреждений. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

По согласованию со Святошинской оружейной прокуратурой, фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления.

Темы: Киевполиция
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