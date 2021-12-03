Российские боевики ранили украинского военного на Востоке

В результате обстрелов российских незаконных формирований в зоне проведения операции Объединенных сил получил ранение украинский военнослужащий.

Источник: вечерняя оперативная сводка пресс-центра ООС

Дословно: "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воину оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы".

Детали: Российские незаконные формирования дважды обстреляли Станицу Луганскую из артиллерии калибра 122 мм и вооружения БМП-1.

Из противотанкового орудия МТ-12 обстреляли Красногоровку.

В сторону Крымского русские боевики стреляли из минометов калибра 82 мм, противотанковых гранатометов и другого стрелкового оружия.

Оккупанты вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия у Попасной и Зайцевой.

Что было раньше: В четверг 1 декабря российские оккупанты также ранили украинского военного в зоне проведения ООС.