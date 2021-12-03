Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Российские боевики ранили украинского военного на Востоке

Пятница, 3 декабря 2021, 16:24
Российские боевики ранили украинского военного на Востоке
Фото: пресс-центр ООС

В результате обстрелов российских незаконных формирований в зоне проведения операции Объединенных сил получил ранение украинский военнослужащий.

Источник: вечерняя оперативная сводка пресс-центра ООС

Дословно: "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воину оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы".

Детали: Российские незаконные формирования дважды обстреляли Станицу Луганскую из артиллерии калибра 122 мм и вооружения БМП-1.

Из противотанкового орудия МТ-12 обстреляли Красногоровку.

В сторону Крымского русские боевики стреляли из минометов калибра 82 мм, противотанковых гранатометов и другого стрелкового оружия.

Оккупанты вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия у Попасной и Зайцевой.

Что было раньше: В четверг 1 декабря российские оккупанты также ранили украинского военного в зоне проведения ООС.

Украинская правда
Темы: войнаОбъединенные силы на ДонбассеООСДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Все новости...
война
В Украине уничтожили еще 500 россиян и десятки единиц техники
За минувшие сутки произошло 39 боевых столкновений с врагом – Генштаб
Украина скорректировала стратегию контрнаступления, чтобы уменьшить потери – ISW
Последние новости
20:57
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
20:25
Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
Все новости...
Реклама: