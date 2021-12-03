ЕС предоставит Украине почти полтора миллиона евро на обустройство госграницы
Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что Европейский Союз предоставит финансовую поддержку Украине в размере 1,4 миллиона евро для обустройства государственной границы с Беларусью.
Источник: сообщение на сайте МВД ссылаясь на встречу Монастырского с главой Представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом
Прямая речь Монастырского: "Учитывая сегодняшние вызовы, МВД предлагает рассмотреть возможность перераспределения части бюджета второй фазы совместного проекта EU4IBM для неотложного обустройства украинско-белорусского участка границы и повышения возможностей Госпогранслужбы".
Детали: Маасикас заверил Монастырского, что Украина может рассчитывать на 1,4 миллиона евро от ЕС в рамках этого проекта в ближайшее время. Кроме того, представитель ЕС предположил, что размер финансовой помощи вскоре будет увеличен.
Министр внутренних дел добавил, что Украина хотела бы расширить сотрудничество с ЕС по вопросам безопасности.
Предыстория:
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал проведение совместных белорусско-российских военных учений вблизи украинской границы.
- 30 ноября Украина начала масштабные учения у белорусской границы.
- 29 ноября Монастырский по телефону поговорил с польским министром внутренних дел. Польша сообщила, что риск прорыва границы между Украиной и Беларусью остается "достаточно высоким".