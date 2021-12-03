Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС предоставит Украине почти полтора миллиона евро на обустройство госграницы

Пятница, 3 декабря 2021, 17:06
ЕС предоставит Украине почти полтора миллиона евро на обустройство госграницы
Украинский пограничник на вахте возле пункта "Сенковка" в 2015 году. Фото: Getty Images

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что Европейский Союз предоставит финансовую поддержку Украине в размере 1,4 миллиона евро для обустройства государственной границы с Беларусью.

Источник: сообщение на сайте МВД ссылаясь на встречу Монастырского с главой Представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом

Прямая речь Монастырского: "Учитывая сегодняшние вызовы, МВД предлагает рассмотреть возможность перераспределения части бюджета второй фазы совместного проекта EU4IBM для неотложного обустройства украинско-белорусского участка границы и повышения возможностей Госпогранслужбы".

Детали: Маасикас заверил Монастырского, что Украина может рассчитывать на 1,4 миллиона евро от ЕС в рамках этого проекта в ближайшее время. Кроме того, представитель ЕС предположил, что размер финансовой помощи вскоре будет увеличен.

Министр внутренних дел добавил, что Украина хотела бы расширить сотрудничество с ЕС по вопросам безопасности.

Предыстория: 

  • Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал проведение совместных белорусско-российских военных учений вблизи украинской границы.
  • 30 ноября Украина начала масштабные учения у белорусской границы.
  • 29 ноября Монастырский по телефону поговорил с польским министром внутренних дел. Польша сообщила, что риск прорыва границы между Украиной и Беларусью остается "достаточно высоким".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: границаМВДМонастырскийЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Все новости...
граница
Зеленский провел совещание в Замке Любарта: обсуждали северную границу
Легион "Свобода России" анонсировал еще один рейд на территорию РФ
На украинско-польской границе выросли очереди
Последние новости
20:57
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
20:25
Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
Все новости...
Реклама: