ЕС предоставит Украине почти полтора миллиона евро на обустройство госграницы

Украинский пограничник на вахте возле пункта "Сенковка" в 2015 году. Фото: Getty Images

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что Европейский Союз предоставит финансовую поддержку Украине в размере 1,4 миллиона евро для обустройства государственной границы с Беларусью.

Источник: сообщение на сайте МВД ссылаясь на встречу Монастырского с главой Представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом

Прямая речь Монастырского: "Учитывая сегодняшние вызовы, МВД предлагает рассмотреть возможность перераспределения части бюджета второй фазы совместного проекта EU4IBM для неотложного обустройства украинско-белорусского участка границы и повышения возможностей Госпогранслужбы".

Детали: Маасикас заверил Монастырского, что Украина может рассчитывать на 1,4 миллиона евро от ЕС в рамках этого проекта в ближайшее время. Кроме того, представитель ЕС предположил, что размер финансовой помощи вскоре будет увеличен.

Министр внутренних дел добавил, что Украина хотела бы расширить сотрудничество с ЕС по вопросам безопасности.

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