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ЕС предоставит Украине почти полтора миллиона евро на обустройство госграницы

Пятница, 3 декабря 2021, 18:06
Украинский пограничник на вахте возле пункта "Сенковка" в 2015 году. Фото: Getty Images

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что Европейский Союз предоставит финансовую поддержку Украине в размере 1,4 миллиона евро для обустройства государственной границы с Беларусью.

Источник: сообщение на сайте МВД ссылаясь на встречу Монастырского с главой Представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом

Прямая речь Монастырского: "Учитывая сегодняшние вызовы, МВД предлагает рассмотреть возможность перераспределения части бюджета второй фазы совместного проекта EU4IBM для неотложного обустройства украинско-белорусского участка границы и повышения возможностей Госпогранслужбы".

Детали: Маасикас заверил Монастырского, что Украина может рассчитывать на 1,4 миллиона евро от ЕС в рамках этого проекта в ближайшее время. Кроме того, представитель ЕС предположил, что размер финансовой помощи вскоре будет увеличен.

Министр внутренних дел добавил, что Украина хотела бы расширить сотрудничество с ЕС по вопросам безопасности.

Предыстория: 

  • Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал проведение совместных белорусско-российских военных учений вблизи украинской границы.
  • 30 ноября Украина начала масштабные учения у белорусской границы.
  • 29 ноября Монастырский по телефону поговорил с польским министром внутренних дел. Польша сообщила, что риск прорыва границы между Украиной и Беларусью остается "достаточно высоким".

Украинская правда
Темы: границаМВДМонастырскийЕС
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