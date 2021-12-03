Зеленский впервые поговорил с Орбаном и пригласил его в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и пригласил его приехать с визитом.

Об этом пишет "Европейская правда".

"30-летие признания Венгрией независимости Украины и установление дипотношений стало хорошей возможностью впервые поговорить с Виктором Орбаном. Пока что по телефону, но уверен, что личная встреча станет новым толчком во взаимоотношениях Украины и Венгрии. Пригласил премьер-министра посетить Украину в 2022 году", - говорится в сообщении президента в Twitter.

На этой неделе на полях министерской встречи НАТО провели встречу главы Министерства иностранных дел Украины и Венгрии.

Петер Сийярто, сообщая об встрече с украинским министром Дмитрием Кулебой, отметил, что "на повестке дня двусторонних отношений стоят сложные вопросы".

Он дал понять, что речь шла о вопросах национальных меньшинств.

"Мы хотим, чтобы ситуация улучшилась, многое будет зависеть от законопроекта о национальных общинах", - написал Сийярто в Facebook.