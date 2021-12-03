Бутусов извинился "за эмоции" на пресс-конференции, но от слов не отказывается
Журналист, главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов заявил, что хочет публично извиниться за выраженные им эмоции на пресс-конференции президента Владимира Зеленского, но от содержания своих реплик не открещивается.
Источник: facebook-страница Бутусова
Прямая речь: "Я приношу глубокие извинения за свои эмоции и проявление неуважения к президенту Украины, которого избрали украинские граждане, эмоции, допущенные мной на пресс-конференции. А также за то, что ограничил возможности своих коллег задать вопросы. Извиняюсь только за эмоции, но смысл моих слов был правильный, и я ни от одного слова не отказываюсь, я говорил правду".
Детали: Журналист добавил, что его оскорбили слова Зеленского о его причастности к гибели украинских военнослужащих.
Бутусов отрицает, что он первым опубликовал применение украинской армии "Байрактаров" 26 октября в ответ на нарушение режима тишины российскими боевиками на Востоке.
Он уверил, что будет судиться против президента Зеленского и требовать морального возмещения за лживые утверждения.
Кроме того, главный редактор "Цензор.нет" повторил свои тезисы о присутствии российских шпионов во властных кабинетах и их действиях по провалу операций украинских спецслужб.
В конце своей публикации Бутусов написал, что будет судиться также против Государственного бюро расследований. Он заверил, что может объяснить свою стрельбу из гаубичной пушки на видео со своей страницы в соцсетях перед Комиссией по вопросам журналистской этики.
Предыстория:
- 26 ноября во время встречи президента Владимира Зеленского с журналистами глава государства назвал Бутусова человеком, работавшим на олигарха Игоря Коломойского. По его словам, Бутусов обиделся, потому что не получил должности в Минобороны. По словам Зеленского, после публикации Бутусова о применении дрона на Донбассе боевики начали атаковать и сбрасывать бомбы на позиции защитников: "На вашей совести смерти людей. После этого знаете сколько было на нас атак и сброшенных бомб дронами?".
- Бутусов ответил, что Зеленскому должно быть стыдно, и он перекладывает свою ответственность на других.
- 27 ноября Бутусов опубликовал видео, по его словам, снятое "очень давно" на тренировках подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины "в строгом соответствии с действующими конвенциями и запретами".
- 28 ноября Государственное бюро расследований заявило, что изучит видео, выложенное Бутусовым, в рамках начатого уголовного производства. Там отметили, что Бутусов на видео стреляет из "Гаубицы Д-20" калибром 152 мм со словами: "по оккупантам огонь".