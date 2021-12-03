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Бутусов извинился "за эмоции" на пресс-конференции, но от слов не отказывается

Пятница, 3 декабря 2021, 19:30
Бутусов на пресс-конференции 26 ноября 2021 года. Фото: Офис президента

Журналист, главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов заявил, что хочет публично извиниться за выраженные им эмоции на пресс-конференции президента Владимира Зеленского, но от содержания своих реплик не открещивается.

Источник: facebook-страница Бутусова

Прямая речь: "Я приношу глубокие извинения за свои эмоции и проявление неуважения к президенту Украины, которого  избрали украинские граждане, эмоции, допущенные мной на пресс-конференции. А также за то, что ограничил возможности своих коллег задать вопросы. Извиняюсь только за эмоции, но смысл моих слов был  правильный, и я ни от одного слова не отказываюсь, я говорил правду".

Детали: Журналист добавил, что его оскорбили слова Зеленского о его причастности к гибели украинских военнослужащих.

Бутусов отрицает, что он первым опубликовал применение украинской армии "Байрактаров" 26 октября в ответ на нарушение режима тишины российскими боевиками на Востоке.

Он уверил, что будет судиться против президента Зеленского и требовать морального возмещения за лживые утверждения.

Кроме того, главный редактор "Цензор.нет" повторил свои тезисы о присутствии российских шпионов во властных кабинетах и ​​их действиях по провалу операций украинских спецслужб.

В конце своей публикации Бутусов написал, что будет судиться также против Государственного бюро расследований. Он заверил, что может объяснить свою стрельбу из гаубичной пушки на видео со своей страницы в соцсетях перед Комиссией по вопросам журналистской этики.

Предыстория: 

  • 26 ноября во время встречи президента Владимира Зеленского с журналистами глава государства назвал Бутусова человеком, работавшим на олигарха Игоря Коломойского. По его словам, Бутусов обиделся, потому что не получил должности в Минобороны. По словам Зеленского, после публикации Бутусова о применении дрона на Донбассе боевики начали атаковать и сбрасывать бомбы на позиции защитников: "На вашей совести смерти людей. После этого знаете сколько было на нас атак и сброшенных бомб дронами?".
  • Бутусов ответил, что Зеленскому должно быть стыдно, и он перекладывает свою ответственность на других.
  • 27 ноября Бутусов опубликовал видео, по его словам, снятое "очень давно" на тренировках подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины "в строгом соответствии с действующими конвенциями и запретами".
  • 28 ноября Государственное бюро расследований заявило, что изучит видео, выложенное Бутусовым, в рамках начатого уголовного производства. Там отметили, что Бутусов на видео стреляет из "Гаубицы Д-20" калибром 152 мм со словами: "по оккупантам огонь".

Украинская правда
Темы: медиаГБР
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