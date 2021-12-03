Новости 3 декабря: министр обороны о России, тариф на проезд в Киеве
Резников заявил, что наиболее вероятное время эскалации со стороны России в январе, но Украина даст отпор; Кличко назвал новые цены на проезд в общественном транспорте Киева – актуальные новости 3 декабря.
О заявлении Резникова
Министр обороны Алексей Резников заявляет, что наиболее вероятным временем для военной эскалации со стороны России рассматривается конец января, однако эскалации можно избежать, а в противном случае Украина и ее партнеры будут давать отпор.
Резников добавил, что Россия уже начала зимние учения вблизи Украины, активизировала разведку, проверяет связь и осуществляет мероприятия по маскировке.
На прошлой неделе произошло усиление танков и бронетехники в Брянской и Смоленской областях РФ.
Также министр обороны Алексей Резников назвал одним из приоритетов своей деятельности повышение денежного довольствия украинских военнослужащих, однако признал, что сейчас ресурсов для этого нет.
О цене на проезд в Киеве
Кличко анонсировал новые цены на проезд в общественном транспорте — как и планировалось ранее, для владельцев "карточки киевлянина" власти планируют установить тариф в размере 12 грн, одновременно одноразовый билет для туристов будет стоить 20 грн.
Ориентировочно новые цены планируют принять после отопительного сезона, традиционно завершающегося примерно 15 апреля.
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