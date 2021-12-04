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"Омикрон" грозит восстановлению мировой экономики — МВФ

Суббота, 4 декабря 2021, 02:45
NICHOLAS KAMM/AFP via Getty Images

Новый вариант COVID-19 Omicron может замедлить восстановление мировой экономики – так же, как и штамм Delta.

Источник: глава МВФ Кристалина Георгиева, которую цитирует AFP

Прямая речь: "Новый вариант, который может очень быстро распространяться, может подорвать уверенность, и в этом смысле мы, вероятно, увидим некоторые понижения оценки наших октябрьских прогнозов глобального роста".

Детали: Отмечается, что в своем последнем World Economic Outlook фонд прогнозировал глобальный рост на 5,9% в этом году и 4,9% в 2022 году, но Соединенные Штаты и другие крупные экономики претерпели резкие изменения в сторону снижения после того, как распространение варианта Delta "вызвало определенные трения".

Георгиева отметила, что восстановление продолжается, но "несколько теряет импульс".

Знать больше: Штамм COVID-19 "Омикрон": симптомы, мутации, заразность и эффективность вакцин

Напомним:

  • 25 ноября в ЮАР обнаружили новый вариант COVID-19 - B.1.1.529 – имеющий "очень необычную совокупность" мутаций, вызывающих беспокойство. Агентство безопасности здравоохранения Великобритании заявило, что вариант B.1.1.529 имеет спаечный белок, резко отличающийся от содержащегося в исходном коронавирусе, на котором основаны вакцины COVID-19. Мутации B.1.1.529 могут помочь ему избежать иммунного ответа организма и сделать вирус более заразным.
  • 26 ноября Всемирная организация здравоохранения установила, что у B.1.1.529 - "Омикрон" - выше вероятность повторного заражения человека.
  • По состоянию на 4 декабря "Омикрон" был обнаружен в 38 странах.

Темы: МВФкоронавирус
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