"Омикрон" грозит восстановлению мировой экономики — МВФ
Новый вариант COVID-19 Omicron может замедлить восстановление мировой экономики – так же, как и штамм Delta.
Источник: глава МВФ Кристалина Георгиева, которую цитирует AFP
Прямая речь: "Новый вариант, который может очень быстро распространяться, может подорвать уверенность, и в этом смысле мы, вероятно, увидим некоторые понижения оценки наших октябрьских прогнозов глобального роста".
Детали: Отмечается, что в своем последнем World Economic Outlook фонд прогнозировал глобальный рост на 5,9% в этом году и 4,9% в 2022 году, но Соединенные Штаты и другие крупные экономики претерпели резкие изменения в сторону снижения после того, как распространение варианта Delta "вызвало определенные трения".
Георгиева отметила, что восстановление продолжается, но "несколько теряет импульс".
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Напомним:
- 25 ноября в ЮАР обнаружили новый вариант COVID-19 - B.1.1.529 – имеющий "очень необычную совокупность" мутаций, вызывающих беспокойство. Агентство безопасности здравоохранения Великобритании заявило, что вариант B.1.1.529 имеет спаечный белок, резко отличающийся от содержащегося в исходном коронавирусе, на котором основаны вакцины COVID-19. Мутации B.1.1.529 могут помочь ему избежать иммунного ответа организма и сделать вирус более заразным.
- 26 ноября Всемирная организация здравоохранения установила, что у B.1.1.529 - "Омикрон" - выше вероятность повторного заражения человека.
- По состоянию на 4 декабря "Омикрон" был обнаружен в 38 странах.