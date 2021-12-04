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1% немцев инфицирован COVID — министр здравоохранения

Суббота, 4 декабря 2021, 07:00
Jens Schlueter/Getty Images

Более 1% населения Германии – почти миллион человек – ныне инфицированы коронавирусом.

Источник: AP со ссылкой на заявление немецкого министра здравоохранения Йенса Шпана и данные Института Роберта Коха

Детали: По подсчетам Института Роберта Коха, около 925 800 человек в Германии считаются активно инфицированными вирусом.

Шпан отметил, что количество невакцинированных граждан, которые инфицированы и серьезно больны, намного превышает их долю в общей численности населения. Шпан добавил, что "если бы все взрослые немцы были вакцинированы, мы бы не оказались в такой сложной ситуации".

Напомним: Ранее Шпан заявил, что "наверняка каждый в Германии до конца этой зимы либо будет привит, либо переболеет, либо умрет".

Темы: Германиякоронавирус
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