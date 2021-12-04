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Оккупанты били из противотанковой пушки в сторону Красногоровки

Суббота, 4 декабря 2021, 07:40
ANATOLII STEPANOV/AFP via Getty Images

3 декабря на Донбассе было шесть нарушений режима прекращения огня, три из них – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, в направлении Красногоровки оккупанты вели огонь из противотанковой пушки МТ-12, в сторону Крымского – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Станицы Луганской враг дважды вел обстрелы, применяя артиллерию калибра 122 мм и вооружение БМП-1.

Возле Зайцевого вражеские войска вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в районе Попасной – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Как отмечается, украинские защитники открывали ответный огонь.

Напомним: Как уже сообщалось, 3 декабря в результате вражеских действий один украинский военнослужащий получил ранение.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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