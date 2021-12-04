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Главные новости пятницы и ночи: США о наступлении РФ, "Байрактары" от Турции

Суббота, 4 декабря 2021, 07:00
Главные новости пятницы и ночи: США о наступлении РФ, Байрактары от Турции
BIROL BEBEK/AFP via Getty Images

По данным разведки США, РФ планирует наступление на Украину с участием 175 тысяч военных; Турция тайно передаст Украине не менее 20 "Байрактаров" – актуальные новости 3 декабря.

О России

Американская разведка установила, что Кремль планирует наступление на Украину на нескольких фронтах уже в начале следующего года.

Об этом сообщили издания The Washington Post и AP.

Планы России включают  широкое передвижение 100 батальонных тактических групп численностью около 175 тысяч человек, а также бронетехнику, артиллерию и технику.

Российское правительство также проводит пропагандистскую кампанию.

О "Байрактарах"

Американское издание Bloomberg из своих источников сообщает, что Турция согласовала поставки более 20 "Байрактаров" в Украину в ближайшее время.

Украине тайно передадут еще как минимум 24 беспилотника.

Источник в турецком правительстве добавил, что поставки "Байрактаров" Украине дают больше возможностей Турции для давления на Россию.

О других важных новостях

Бывший разведчик из Главного управления разведки Роман Червинский заявил, что разведчикам, причастным к спецоперации по задержке "вагнеровцев", угрожали из Офиса президента уголовным преследованием.

Телеведущий Савик Шустер признал, что Ринат Ахметов лично приветствовал его с днем ​​рождения в Вильнюсе, как сообщала в расследовании "Украинская правда".

Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал новые цены на проезд в общественном транспорте — как и планировалось ранее, для владельцев "карточки киевлянина" власти планируют установить тариф в размере 12 грн, одновременно одноразовый билет для туристов будет стоить 20 грн.

Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь никогда не станет такой, как Украина – демократической, перспективной, развитой.

Украина будет впервые закупать самые дорогие в мире препараты, необходимые для лечения детей со спинальной мышечной атрофией — в Госбюджете на 2022 год на закупку дорогостоящих лекарств, в том числе для лечения СМА предусмотрели 300 млн грн.

Украинская правда

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