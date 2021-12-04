Главные новости пятницы и ночи: США о наступлении РФ, "Байрактары" от Турции

По данным разведки США, РФ планирует наступление на Украину с участием 175 тысяч военных; Турция тайно передаст Украине не менее 20 "Байрактаров" – актуальные новости 3 декабря.

О России

Американская разведка установила, что Кремль планирует наступление на Украину на нескольких фронтах уже в начале следующего года.

Об этом сообщили издания The Washington Post и AP.

Планы России включают широкое передвижение 100 батальонных тактических групп численностью около 175 тысяч человек, а также бронетехнику, артиллерию и технику.

Российское правительство также проводит пропагандистскую кампанию.

О "Байрактарах"

Американское издание Bloomberg из своих источников сообщает, что Турция согласовала поставки более 20 "Байрактаров" в Украину в ближайшее время.

Украине тайно передадут еще как минимум 24 беспилотника.

Источник в турецком правительстве добавил, что поставки "Байрактаров" Украине дают больше возможностей Турции для давления на Россию.

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