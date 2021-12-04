В Беларуси заявили о риске потери государственности из-за санкций

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что в случае продолжения санкционного давления страна может потерять государственность.

Источник: Макей в интервью телеканалу "Беларусь 1" 3 декабря, опубликованном на сайте МИД Беларуси

Прямая речь: "Беларусь рискует потерять государственность, если санкционное давление будет продолжаться. Хотя мы сделаем все, чтобы такого не случилось. А Европейский союз навсегда потеряет Беларусь. И я думаю, что это абсолютно не в интересах Европы".

"К сожалению, так сложилось, что сегодня наши европейские партнеры, и об этом всем коллегам я говорил, слушают, впитывают однобокую информацию из этих так называемых надежных источников и предпринимают соответствующего рода шаги, направленные, фактически, на разрушение суверенитета и независимости Беларуси".

Детали: Макей также заявил, что не может понять логику "беглых оппонентов власти, когда они призывают к усилению давления на страну, на народ, к усилению санкционного давления и при этом ждут, когда страна рухнет, окажется в руинах и довольно потирают руки, когда принимается очередной пакет санкций".

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