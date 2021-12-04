Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Беларуси заявили о риске потери государственности из-за санкций

Суббота, 4 декабря 2021, 09:42
Владимир Макей, фото БЕЛТА

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что в случае продолжения санкционного давления страна может потерять государственность.

Источник: Макей в интервью телеканалу "Беларусь 1" 3 декабря, опубликованном на сайте МИД Беларуси

Прямая речь: "Беларусь рискует потерять государственность, если санкционное давление будет продолжаться. Хотя мы сделаем все, чтобы такого не случилось. А Европейский союз навсегда потеряет Беларусь. И я думаю, что это абсолютно не в интересах Европы".

"К сожалению, так сложилось, что сегодня наши европейские партнеры, и об этом всем коллегам я говорил, слушают, впитывают однобокую информацию из этих так называемых надежных источников и предпринимают соответствующего рода шаги, направленные, фактически, на разрушение суверенитета и независимости Беларуси".

Детали: Макей также заявил, что не может понять логику "беглых оппонентов власти, когда они призывают к усилению давления на страну, на народ, к усилению санкционного давления и при этом ждут, когда страна рухнет, окажется в руинах и довольно потирают руки, когда принимается очередной пакет санкций".

Предыстория:

  • 2 декабря Соединенные Штаты, Европейский Союз, Великобритания и Канада ввели санкции против людей и организаций из Беларуси, в частности, против сына Лукашенко.
  • Режим Лукашенко обвиняют в том, что он свозит мигрантов в Беларусь и посылает их через свою границу в ЕС для дестабилизации ситуации в Европе.
  • МИД Беларуси призвало "европейских политиков одуматься".
  • Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что власть Беларуси подготовила пакет ограничительных экономических мер в отношении Запада в ответ на его санкции.

Украинская правда
Темы: Беларусьсанкции
powered by lun.ua
Главное сегодня

Резников о возможном вторжении РФ: Будет кровавая бойня, россияне вернутся в гробах

Температура на юге Украины достигла +21

Международные резервы Украины превысили 30 миллиардов долларов

Монастырский отреагировал на масштабное ДТП и пообещал законопроекты

Военный комитет НАТО провел внеочередную встречу по Украине

Россия стягивает танки, БМП и артустановки к линии разграничения – разведка

Все новости...
Беларусь
Чехия направит военных в Польшу для охраны границы с Беларусью
"Белавиа" заявила о сокращении авиафлота из-за санкций
В Беларуси признали "экстремистскими материалами" соцсети "Радио Свобода"
Последние новости
16:28
фото"Пояса гурманов": на границе с Молдовой поймали украинцев, обвешанных банками икры
16:18
В Киеве объявили желтый уровень опасности – будет скользко
16:00
фотоВ Румынии на украинских туристов напала медведица
15:51
Пожизненный срок получил рецидивист, задушивший женщину за имущество в 828 гривен
15:50
Украинский "Чернобыльдорф" вошел в ТОП-6 мировых опер
15:41
На госпитализацию пациентов с COVID-19 потратят на 5 миллиардов больше плана
15:40
Резников о возможном вторжении РФ: Будет кровавая бойня, россияне вернутся в гробах
15:40
Температура на юге Украины достигла +21
15:11
Международные резервы Украины превысили 30 миллиардов долларов
15:10
Банки в Украине заработали 60 миллиардов, из них половину получили государственные
Все новости...