В Беларуси заявили о риске потери государственности из-за санкций
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что в случае продолжения санкционного давления страна может потерять государственность.
Источник: Макей в интервью телеканалу "Беларусь 1" 3 декабря, опубликованном на сайте МИД Беларуси
Прямая речь: "Беларусь рискует потерять государственность, если санкционное давление будет продолжаться. Хотя мы сделаем все, чтобы такого не случилось. А Европейский союз навсегда потеряет Беларусь. И я думаю, что это абсолютно не в интересах Европы".
"К сожалению, так сложилось, что сегодня наши европейские партнеры, и об этом всем коллегам я говорил, слушают, впитывают однобокую информацию из этих так называемых надежных источников и предпринимают соответствующего рода шаги, направленные, фактически, на разрушение суверенитета и независимости Беларуси".
Детали: Макей также заявил, что не может понять логику "беглых оппонентов власти, когда они призывают к усилению давления на страну, на народ, к усилению санкционного давления и при этом ждут, когда страна рухнет, окажется в руинах и довольно потирают руки, когда принимается очередной пакет санкций".
Предыстория:
- 2 декабря Соединенные Штаты, Европейский Союз, Великобритания и Канада ввели санкции против людей и организаций из Беларуси, в частности, против сына Лукашенко.
- Режим Лукашенко обвиняют в том, что он свозит мигрантов в Беларусь и посылает их через свою границу в ЕС для дестабилизации ситуации в Европе.
- МИД Беларуси призвало "европейских политиков одуматься".
- Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что власть Беларуси подготовила пакет ограничительных экономических мер в отношении Запада в ответ на его санкции.