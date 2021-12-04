Послы G7 приветствовали начало работы Этического совета для судебной реформы

Послы Группы семи приветствовали начало работы Этического совета при Высшем совете правосудия, от которого зависит успех судебной реформы.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее заявление послы разместили в своем Twitter.

"Послы G7 приветствуют начало работы Этического совета при Высшем совете правосудия с 1 декабря. Мы с нетерпением ожидаем, что этот общий украинско-международный орган будет двигаться вперед в своей важной работе по реформированию ВСП. Послы подчеркивают свою постоянную приверженность поддержке Этического совета при ВСП, а также отборочной комиссии при Высшей квалификационной комиссии судей. Мы призываем все украинские заинтересованные стороны оказать этим органам полную поддержку", - говорится в нем.

Напомним, в Украине назначили первый состав Этического совета, который будет устанавливать соответствие кандидатов на должность члена Высшего совета правосудия - высшего руководящего органа в системе судоустройства, подающего кандидатуры судей для президентских назначений - критериям профессиональной этики и добропорядочности. Ключевой голос в нем будут иметь международные эксперты.

Перед тем создание Этического совета долгое время было заблокировано из-за того, что Совет судей не поддержал ни одного из кандидатов по своей квоте.

23 октября, после многочисленных призывов, Совет судей все же избрал кандидатов в первый состав Этического совета по своей квоте и направил в Высший совет правосудия, таким образом разблокировав реформу.

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