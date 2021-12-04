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МИД РФ увидело "подготовку очередной революции" в санкциях Запада против режима Лукашенко

Суббота, 4 декабря 2021, 14:29
МИД РФ увидело подготовку очередной революции в санкциях Запада против режима Лукашенко
Getty Images

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации раскритиковали новые санкции стран Запада против режима Александра Лукашенко, назвав их "нелегитимными", "антигуманными" и "вмешательством во внутренние дела Беларуси".

Такой комментарий опубликовала спикер МИД РФ Мария Захарова, пишет "Европейская правда".

Она назвала санкции "нелегитимными" из-за того, что они введены в обход Совета безопасности ООН и "антигуманными" из-за того, что они повлияют на уровень жизни обычных белорусов.

"Введенные против Белоруссии санкции имеют ярко выраженную политическую окраску и представляют собой еще один пример вмешательства во внутренние дела суверенного государства. Их авторы и не скрывают, что целенаправленно наносят удары по системообразующим узлам белорусской экономики. Они явно добиваются ее обрушения, снижения уровня жизни белорусского народа, пытаясь тем самым создать предпосылки для очередной "цветной революции", – заявила Захарова.

Спикер заявила, что страны Запада сами виноваты в миграционном кризисе на границах Беларуси, потому что это является следствием "их собственной политики "экспорта демократии" в страны Ближнего Востока и Северной Африки", и обвинила Польшу и Литву в нарушении международных обязательств по обращению с искателями убежища.

"Рассчитываем, что международные структуры примут необходимые меры воздействия на Варшаву и Вильнюс, которые заставят их прекратить издевательства над мигрантами... Призываем государства Запада отказаться от "двойных стандартов" и политики нелегитимного санкционного давления, проявить цивилизованный подход и приступить к практическому урегулированию миграционного кризиса в сотрудничестве с властями Республики Беларусь", – добавила Захарова.

2 декабря Соединенные Штаты, Европейский Союз, Великобритания и Канада ввели санкции против ряда лиц и организаций из Беларуси, в том числе ключевых государственных компаний.

В МИД Беларуси пообещали на них "жесткий асимметричный ответ" на них и заявили, что считают именно ЕС "инициатором спирали санкций и агрессии".

Глава МИД Владимир Макей заявил также, что санкционное давление угрожает Беларуси потерей государственности и в результате таких шагов ЕС "окончательно потеряет Беларусь".

Читайте также: Гибридное перемирие: как меняется "миграционная война" Лукашенко с ЕС, а также Убийственный гуманизм Европы: как сопротивление "белорусским" мигрантам разрывает ЕС изнутри.

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Темы: РосcияБеларусьсанкции
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