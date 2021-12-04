В МИД РФ обвинили США в спецоперации по нагнетанию вокруг Украины

В МИД РФ заявили, что США проводят спецоперацию по нагнетанию обстановки вокруг Украины с перекладыванием ответственности на России.

Источник: официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова в комментарии "Коммерсанту" по поводу публикаций в западных СМИ о якобы ведущейся Москвой подготовке ко вторжению в Украину

Прямая речь: "Российские вооруженные силы на российской территории — законное право суверенного государства".

"Исходя из действий НАТО в регионе, американская пресса должна быть озабочена агрессивными действиями не России, а США".

"Штаты проводят спецоперацию по нагнетанию обстановки вокруг Украины с перекладыванием ответственности на Россию".

Детали: По словам Захаровой, основу этой спецоперации составляют "провокационные действия вблизи российских границ, сопровождаемые обвинительной риторикой в адрес Москвы".

"В принципе ничего нового — классическая западная тактика. Впечатляет только масштаб наглости и вранья",— сказала представитель российского МИД.

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