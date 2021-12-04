В МИД РФ обвинили США в спецоперации по нагнетанию вокруг Украины
В МИД РФ заявили, что США проводят спецоперацию по нагнетанию обстановки вокруг Украины с перекладыванием ответственности на России.
Источник: официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова в комментарии "Коммерсанту" по поводу публикаций в западных СМИ о якобы ведущейся Москвой подготовке ко вторжению в Украину
Прямая речь: "Российские вооруженные силы на российской территории — законное право суверенного государства".
"Исходя из действий НАТО в регионе, американская пресса должна быть озабочена агрессивными действиями не России, а США".
"Штаты проводят спецоперацию по нагнетанию обстановки вокруг Украины с перекладыванием ответственности на Россию".
Детали: По словам Захаровой, основу этой спецоперации составляют "провокационные действия вблизи российских границ, сопровождаемые обвинительной риторикой в адрес Москвы".
"В принципе ничего нового — классическая западная тактика. Впечатляет только масштаб наглости и вранья",— сказала представитель российского МИД.
Предыстория:
- Два американских издания сообщили о перебрасывании российских войск к украинской границе: The Washington Post 31 октября написало о сосредоточении войск, а Politico обнародовало фото от 1 ноября в подтверждение этого.
- 11 ноября Bloomberg написал, что США сообщили союзникам из Евросоюза о том, что Россия может планировать вторжение в Украину, учитывая усиление напряженности из-за мигрантов и проблем со поставками энергоресурсов.
- Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к самой масштабной атаке на Украину до конца января-начала февраля.
- Россия отрицает планы о наступлении.
- Американская разведка обнаружила, что Кремль планирует наступление на Украину на нескольких фронтах уже в начале следующего года с участием 175 тысяч военнослужащих, сообщило издание The Washington Post. А немецкое издание Bild заявило, что Россия рассматривает план захватить две трети территории Украины, включительно с Киевом.