Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В МИД РФ обвинили США в спецоперации по нагнетанию вокруг Украины

Суббота, 4 декабря 2021, 15:50
фото МИД РФ

В МИД РФ заявили, что США проводят спецоперацию по нагнетанию обстановки вокруг Украины с перекладыванием ответственности на России.

Источник: официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова в комментарии "Коммерсанту" по поводу публикаций в западных СМИ о якобы ведущейся Москвой подготовке ко вторжению в Украину

Прямая речь: "Российские вооруженные силы на российской территории — законное право суверенного государства".

"Исходя из действий НАТО в регионе, американская пресса должна быть озабочена агрессивными действиями не России, а США".

"Штаты проводят спецоперацию по нагнетанию обстановки вокруг Украины с перекладыванием ответственности на Россию".

Детали: По словам Захаровой, основу этой спецоперации составляют "провокационные действия вблизи российских границ, сопровождаемые обвинительной риторикой в адрес Москвы".

"В принципе ничего нового — классическая западная тактика. Впечатляет только масштаб наглости и вранья",— сказала представитель российского МИД.

Предыстория:

  • Два американских издания сообщили о перебрасывании российских войск к украинской границе: The Washington Post 31 октября написало о сосредоточении войск, а Politico обнародовало фото от 1 ноября в подтверждение этого.
  • 11 ноября Bloomberg написал, что США сообщили союзникам из Евросоюза о том, что Россия может планировать вторжение в Украину, учитывая усиление напряженности из-за мигрантов и проблем со поставками энергоресурсов.
  • Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к самой масштабной атаке на Украину до конца января-начала февраля.
  • Россия отрицает планы о наступлении. 
  • Американская разведка обнаружила, что Кремль планирует наступление на Украину на нескольких фронтах уже в начале следующего года с участием 175 тысяч военнослужащих, сообщило издание The Washington Post. А немецкое издание Bild заявило, что Россия рассматривает план захватить две трети территории Украины, включительно с Киевом.

Темы: РосcияСША
powered by lun.ua
Главное сегодня

8 областей и Киев выходят из "красной" зоны

США убедили ЕС и НАТО в российской угрозе, хотя был скепсис – FT

Арестованы еще 13 российских самолетов, летавших в Крым

В Кремле рассказали подробности переговоров Байдена и Путина во вторник

"Омикрон" добрался до России

Две области потеряли все основания для "красной зоны"

Все новости...
Росcия
МИД РФ увидело "подготовку очередной революции" в санкциях Запада против режима Лукашенко
Bild: План-максимум Кремля – две трети Украины, включая Киев
Байден — о требованиях России: "Не принимаю ничьих "красных линий"
Последние новости
15:53
В Хорватии обнаружили первые случаи штамма "Омикрон"
15:51
Украина отказывается от использования опасного асбеста, но казахи против
15:42
Сапфиры и рубины: француз получит половину клада, который нашел в Альпах 8 лет назад
15:34
фотоВ Харькове ждут Зеленского и парад: площадь Свободы перекрыли, репетируют
15:33
За 3 квартала Госзерновая корпорация получила 328 миллионов убытков
15:32
Фильм о "дворце Путина" стал роликом года в российском YouTube
15:26
ВАКС объявил приговор судье, прятавшей взятку в административном кодексе
15:21
8 областей и Киев выходят из "красной" зоны
14:50
фото, видеоВ Киевской области полицейского подозревают в смертельном ДТП: свидетели говорят, что был пьян
14:46
Новый канцлер Австрии принял присягу
Все новости...