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"Динамо" одолевает "Верес" и догоняет по очкам "Шахтер"

Суббота, 4 декабря 2021, 15:59
фото ФК Динамо Киев

Киевское "Динамо" в матче 17 тура украинской Премьер-Лиги со счетом 3:0 разгромило ровенский "Верес".

Игра прошла в Луцке в субботу, 4 декабря.

Первый тайм, как и весь матч, не стал богатым голевыми моментами. На 21-й минуте динамовцы сумели повести в счете. Беньямин Вербич классно пробил с метров 18 после паса Виктора Цыганкова – 1:0. У "Вереса" моментов у ворот "Динамо" не было. Был только один удар, и тот был заблокирован.

Заключительная 45-минутка началась с атак киевлян и пенальти в ворота Ровенской команды. Арбитр Екатерина Монзуль указала на отметку после фола против Дениса Гармаша в штрафной "Вереса". С 11 метров Цыганков пробивает вратаря "Вереса" Богдана Когута, но Монзуль просит повторить удар. Со второй попытки Цыганков пробил выше ворот и счёт остался 1:0.

На 61-й минуте "Динамо" все же забивает второй гол. Вновь отличился Вербич, ударом с угла вратарской пробивший Когута второй раз – 2:0. Через четыре минуты киевляне ставят точку в этой игре. После ошибки в защите Гармаш совершил перехват и отпасовал на Цыганкова, который закатил мяч в пустые ворота – 3:0.

На 87-й минуте "Верес" еще остается в меньшинстве после удаления Дмитрия Немчанинова.

 

Николай Аврамчук, для УП
Темы: футбол
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