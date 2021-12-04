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Нацгвардия пополнилась группой снайперов, обученных по стандартам НАТО

Суббота, 4 декабря 2021, 18:34
Нацгвардия пополнилась группой снайперов, обученных по стандартам НАТО
Украинский снайпер, фото Нацгвардии

Группа снайперов Нацгвардии получила сертификаты об успешном прохождении базового курса подготовки UAR-10 по стандартам НАТО.

Источник: отделение информации и коммуникации Международного центра НГУ

Детали: Спецкурс UAR-10 проводился в Учебно-боевом центре подготовки к специальным действиям Международного центра Нацгвардии на Киевщине, он длился почти два месяца.

К прохождению обучения допустили более 20 снайперов, однако сертификаты по результатам подготовки получили только самые успешные бойцы.

Руководитель группы индивидуальной подготовки Объединенной оперативно-тактической группы Вооруженных сил Канады в Украине (операция "UNIFIER") Селин Бест присутствовала на церемонии вручения сертификатов спецназовцам.

Прямая речь Бест: "В этом году представителями нашей тренировочной миссии проведено два базовых курса подготовки снайперов НГУ и они были успешны. Уже этой зимой мы планируем продолжать сотрудничать здесь, в Учебно-боевом центре подготовки к специальным действиям, по программе подготовки инструкторов".

Украинская правда

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Темы: НацгвардияКанадаВооруженные силы
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