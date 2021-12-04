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Германия получит нового канцлера на днях, СДПГ уже одобрила коалицию

Суббота, 4 декабря 2021, 20:34
Олаф Шольц, фото Getty Images

На партийном съезде СДПГ 98,8% делегатов проголосовали за коалиционное соглашение с "зелеными" и либералами, ожидается, что две другие партии также одобрят документ в ближайшие дни.

Источник: DW

Детали: Социал-демократическая партия Германии одобрила коалиционное соглашение с партией "Союз-90/Зеленые" и Свободной демократической партией (СДП) на партийном съезде в Берлине в субботу, 4 декабря.

Кандидат в канцлеры ФРГ от социал-демократов Олаф Шольц отметил, что доволен голосованием: "Меня это очень радует. Приступаем к работе!"

Теперь соглашение должно быть утверждено на внутрипартийных голосованиях партнерами СДПГ по коалиции. Партийный съезд СДП по этому вопросу должен пройти в воскресенье, 5 декабря. "Зеленые" уже проводят голосование в рядах членов партии.

Ожидается, что во вторник, 7 декабря коалиционный договор будет подписан, а уже 8 декабря Бундестаг выберет Шольца новым канцлером.

Предыстория: Три партии обнародовали коалиционное соглашение 24 ноября, будущее правительство Германии планирует увеличить государственные инвестиции в зеленые технологии и цифровизацию, а также повысить минимальную заработную плату до 12 евро в час.

Согласно новому соглашению, иммигранты смогут подавать заявку на гражданство ФРГ после 5 лет проживания в стране. Кроме того, в соглашении очерчены планы по легализации регулируемого сбыта каннабиса.

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Темы: Германиявиборы
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