Румыния обнаружила первые случаи заражения "Омикроном"
Воскресенье, 5 декабря 2021, 00:32
В Румынии обнаружили первые два случая коронавируса, вызванного вариантом "Омикрон".
Источник: The Guardian со ссылкой на Министерство здравоохранения Румынии
Детали: "Омикрон" зафиксировали у двух путешественников, вернувшихся из Южной Африки 30 ноября – 48-летней женщины из графства Брашов и 59-летнего мужчины из графства Васлуй. Они были изолированы в своих домах, у них не было никаких симптомов.
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Напомним:
- 25 ноября в ЮАР обнаружили новый вариант COVID-19 - B.1.1.529 – имеющий "очень необычную совокупность" мутаций, вызывающих беспокойство. Агентство безопасности здравоохранения Великобритании заявило, что вариант B.1.1.529 имеет спаечный белок, резко отличающийся от содержащегося в исходном коронавирусе, на котором основаны вакцины COVID-19. Мутации B.1.1.529 могут помочь ему избежать иммунного ответа организма и сделать вирус более заразным.
- 26 ноября Всемирная организация здравоохранения установила, что у B.1.1.529 - "Омикрон" - выше вероятность повторного заражения человека.
- По состоянию на 4 декабря "Омикрон" был обнаружен в 38 странах.