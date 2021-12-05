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Румыния обнаружила первые случаи заражения "Омикроном"

Воскресенье, 5 декабря 2021, 01:32
DANIEL MIHAILESCU/AFP via Getty Images

В Румынии обнаружили первые два случая коронавируса, вызванного вариантом "Омикрон".

Источник: The Guardian со ссылкой на Министерство здравоохранения Румынии

Детали: "Омикрон" зафиксировали у двух путешественников, вернувшихся из Южной Африки 30 ноября – 48-летней женщины из графства Брашов и 59-летнего мужчины из графства Васлуй. Они были изолированы в своих домах, у них не было никаких симптомов.

Знать больше: Штамм COVID-19 "Омикрон": симптомы, мутации, заразность и эффективность вакцин

Напомним:

  • 25 ноября в ЮАР обнаружили новый вариант COVID-19 - B.1.1.529 – имеющий "очень необычную совокупность" мутаций, вызывающих беспокойство. Агентство безопасности здравоохранения Великобритании заявило, что вариант B.1.1.529 имеет спаечный белок, резко отличающийся от содержащегося в исходном коронавирусе, на котором основаны вакцины COVID-19. Мутации B.1.1.529 могут помочь ему избежать иммунного ответа организма и сделать вирус более заразным.
  • 26 ноября Всемирная организация здравоохранения установила, что у B.1.1.529 - "Омикрон" - выше вероятность повторного заражения человека.
  • По состоянию на 4 декабря "Омикрон" был обнаружен в 38 странах.

Темы: РумынияОмикронкоронавирус
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