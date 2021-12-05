Румыния обнаружила первые случаи заражения "Омикроном"

В Румынии обнаружили первые два случая коронавируса, вызванного вариантом "Омикрон".

Источник: The Guardian со ссылкой на Министерство здравоохранения Румынии

Детали: "Омикрон" зафиксировали у двух путешественников, вернувшихся из Южной Африки 30 ноября – 48-летней женщины из графства Брашов и 59-летнего мужчины из графства Васлуй. Они были изолированы в своих домах, у них не было никаких симптомов.

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Напомним: