Автобус с пассажирами упал в реку в Кении, два десятка человек погибли

В Кении автобус с пассажирами упал с моста в реку Энцзиу, по меньшей мере, 23 человека погибли.

Источник: AFP, Al Jazeera

Детали: Отмечается, что река была переполнена и автобус снесло с моста течением.

Автобус ехал на свадебную церемонию в округе Китуи - члены хора католической церкви ехали на свадьбу своего коллеги-мужчины.

Остается непонятно, сколько пассажиров было в автобусе. Сообщается, что в автобусе остаются тела, их продолжат изымать в воскресенье.

Спасены 12 человек, в том числе четверо детей.

This afternoon tragedy has struck Kitui County. A bus carrying Catholic faithfuls was swept away while attempting to cross a swollen river Enziu in Nguni, Mwingi. Rescue efforts are ongoing. So far there are 17 survivors and regrettably 21 bodies have been recovered. pic.twitter.com/1VqF5U6g3z