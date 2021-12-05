Глава Пентагона: Полеты военных Китая возле Тайваня похожи на "репетиции"

Полеты китайских военных в районе Тайваня выглядят как "репетиции" – об этом сказал министр обороны США Ллойд Остин.

Источник: Ллойд Остин на конференции в Калифорнии, которую цитирует Reuters

Детали: Как сообщается, военно-учебные полеты по определению являются репетицией потенциальных операций.

Справка. Китай рассматривает демократический Тайвань как отколовшуюся провинцию, но Тайвань считает себя суверенным государством со своей конституцией, вооруженными силами и избранными лидерами.

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