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Глава Пентагона: Полеты военных Китая возле Тайваня похожи на "репетиции"

Воскресенье, 5 декабря 2021, 03:33
Глава Пентагона: Полеты военных Китая возле Тайваня похожи на репетиции
STR/AFP via Getty Images

Полеты китайских военных в районе Тайваня выглядят как "репетиции" – об этом сказал министр обороны США Ллойд Остин.

Источник: Ллойд Остин на конференции в Калифорнии, которую цитирует Reuters

Детали: Как сообщается, военно-учебные полеты по определению являются репетицией потенциальных операций.

Справка. Китай рассматривает демократический Тайвань как отколовшуюся провинцию, но Тайвань считает себя суверенным государством со своей конституцией, вооруженными силами и избранными лидерами.

Предыстория:

  • Тайвань в течение года или более жаловался на неоднократные миссии китайских военно-воздушных сил на острове.
  • Как сообщалось, китайские военные усилили давление на остров. По данным министерства обороны острова, только за первые пять дней октября Пекин направил в Зону идентификации ПВО Тайваня 150 истребителей, бомбардировщиков с ядерными боеголовками, самолеты и т.д.
  • В частности 5 октября 56 китайских боевых самолетов вошли в зону противовоздушной обороны Тайваня - это самое большое из когда-либо зарегистрированных вторжений ВВС Китая.
  • Штаты выразили обеспокоенность "провокационной военной деятельностью" Китая в отношении Тайваня и заявили, что продолжат оказывать поддержку Тайваню. Президент США Джо Байден разговаривал с президентом Китая Си Цзиньпином о Тайване и они согласились придерживаться Тайваньского соглашения.

"Украинская правда" в Threads

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