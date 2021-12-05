Франция — в тройке стран-лидеров по распространенности COVID-19

За сутки 3 декабря в мире обнаружили 526 665 новых случаев заражения коронавирусом.

Источник: Worldometers

Детали: В частности в США – 56 742 заражения, во Франции – 51 624, в Германии – 46 379.

Кроме того, в Британии – 42 848 случаев, а в России – 32 974.

Украина с 13 206 больными на 14 месте в мире между Вьетнамом и Словакией. В Европе Украина находится на 10 месте.

5 651 человек в мире умер от вируса за сутки. По этому показателю (436 смертей) Украина четвёртая в мире и третья в Европе.

Знать больше:

COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Штамм COVID-19 "Омикрон": симптомы, мутации, заразность и эффективность вакцин

Напомним: 3 декабря в Украине выздоровело от коронавируса 22 765 человек, госпитализировано – 2 764 человека