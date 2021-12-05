Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Франция — в тройке стран-лидеров по распространенности COVID-19

Воскресенье, 5 декабря 2021, 05:45

За сутки 3 декабря в мире обнаружили 526 665 новых случаев заражения коронавирусом.

Источник: Worldometers

Детали: В частности в США – 56 742 заражения, во Франции – 51 624, в Германии – 46 379.

Кроме того, в Британии – 42 848 случаев, а в России – 32 974.

 

Украина с 13 206 больными на 14 месте в мире между Вьетнамом и Словакией. В Европе Украина находится на 10 месте.

5 651 человек в мире умер от вируса за сутки. По этому показателю (436 смертей) Украина четвёртая в мире и третья в Европе.

Знать больше:

COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Штамм COVID-19 "Омикрон": симптомы, мутации, заразность и эффективность вакцин

Напомним: 3 декабря в Украине выздоровело от коронавируса 22 765 человек, госпитализировано – 2 764 человека

Украинская правда
Темы: коронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

Верещук предлагает повысить стипендию до 6,5 тысяч студентам с оккупированных территорий

Британия подтвердила диалог с Украиной о визовой либерализации

Новости 8 декабря: результаты разговора Байдена и Путина, поддержка Хорватии

Россия не разрешила Гааге допрашивать российского офицера по делу MH17

Путин рассказал, как договорился с Байденом дальше говорить о вопросах расширения НАТО

Зеленский не платил за помещение для прессмарафона: оно принадлежит куратору "Великого будівництва"

Все новости...
коронавирус
Румыния обнаружила первые случаи заражения "Омикроном"
Вопреки ожиданиям России ВОЗ перенесла оценку "Cпутника V" на 2022 год
Коронавирус добрался до бегемотов
Последние новости
02:45
Семь миротворцев ООН погибли при взрыве в Мали
01:48
Байден о размещении войск США в Украине в случае вторжения РФ: "Не рассматривается"
00:49
В Индии разбился вертолет, среди погибших министр обороны
23:58
"Динамо" завершает Лигу Чемпионов поражением в Португалии
23:37
Верещук предлагает повысить стипендию до 6,5 тысяч студентам с оккупированных территорий
23:13
В Швейцарии избрали президента на 2022 год
22:44
Генсек НАТО после разговора Байдена с Путиным надеется, что Россия не нападет на Украину
22:10
Проверка канала ОПЗЖ: Шуфрич говорит, что нет конфликта интересов, потому что передал права
21:55
Новости экономики: Коломойский и "1+1", конец пандемии
21:42
Британия подтвердила диалог с Украиной о визовой либерализации
Все новости...